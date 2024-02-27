Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня в откровенном виде прокатилась на велосипеде у моря. Соответствующие фото появились в ее Telegram-канале.

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На размещенных кадрах 44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» предстала в ярко-желтом облегающем платье на широких бретелях. Упомянутый предмет гардероба с глубоким декольте частично демонстрировал грудь звезды.

Помимо этого, инфлюэнсерша примерила укороченную кожаную куртку черного цвета и бейсболку в тон платью. В качестве аксессуаров она выбрала маленькую сумку на длинном ремешке. Кроме того, Боня завязала волосы в низкий хвост и нанесла макияж в нейтральных оттенках.