Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум поделилась видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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В размещенном ролике 50-летняя знаменитость позировала в черно-белом костюме-тройке в полоску, состоящем из широких брюк с завышенной талией и пиджака с многочисленными вырезами. Помимо этого, звезда примерила укороченный топ с глубоким декольте, который частично демонстрировал ее грудь.

Вдобавок манекенщица распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров она выбрала тонкое ожерелье и несколько колец.