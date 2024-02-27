Объявлено расписание показов Московской недели моды

С 1 по 8 марта в столице во второй раз пройдет Московская неделя моды. Новые коллекции российских и зарубежных дизайнеров можно будет увидеть в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж» и павильоне № 75 на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». В дни открытия и закрытия Московской недели моды, 1 и 8 марта, пройдут коллективные показы российских дизайнеров с участием артистов. В первый раз Московская неделя моды прошла 20–26 июня 2022 года. Ее гостями стали более 1,6 миллиона человек, - сообщила пресс-служба.

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В Центральном выставочном зале «Манеж» модные показы пройдут с 2 по 7 марта. Свои коллекции представят дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Улан-Удэ и других городов России. В рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, подписанных на форуме BRICS+ Fashion Summit, в показах участвуют и зарубежные модельеры.

В дни показов с 13:00 до 21:00 в ЦВЗ «Манеж» будет работать маркет, где гости смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Здесь же откроется В2В-шоурум — профессиональная площадка, ориентированная на представителей бизнес-сообщества.

Гостей Манежа приглашают посетить лекторий «Прошлое, настоящее и будущее моды в России». В формате паблик-токов, дискуссий и лекций профессионалы модной индустрии обсудят, как научиться прогнозировать тренды, поговорят о русском следе в мировой моде, современных трендах в мультимедиа, диджитал-моде и многом другом. Спикерами станут историк моды Анатоль Вовк, тренд-аналитик и стилист модного дома SERGEY SYSOEV, член Союза дизайнеров России Ольга Сысоева, куратор образовательных программ факультета «Мода и стиль» в БВШД и лектория Московской недели моды Анна Рыкова и другие эксперты. Для посещения лектория необходима регистрация. Она откроется ближе к началу мероприятия.

В павильоне № 75 на ВДНХ пройдут открытые показы для жителей и гостей столицы. Новые коллекции представят дизайнеры из Уфы, Элисты, Казани, Самары, Кирова и других российских городов.

Показы российских и зарубежных брендов будут транслироваться в официальном сообществе Московской недели моды в соцсети ВКонтакте.

На участие в Московской неделе моды поступило 1038 заявок от дизайнеров из 151 города 72 регионов России. Они были рассмотрены экспертным советом. Приглашения участвовать в модных показах получили более 120 дизайнеров, в том числе 68 — в открытом маркете и 50 — в B2B-шоуруме.