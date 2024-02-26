«Кожа выглядит более подтянутой»: хирург раскрыла секрет молодости Екатерины Андреевой
Телеведущей Екатерине Андреевой 58 лет, но при этом она совсем не выглядит на свой возраст. В чем секрет неувядающей красоты знаменитости? Генетика, пластические операции или ежедневный уход за собой? Об этом изданию «Страсти» рассказала пластический хирург и врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова.
«Выглядит Екатерина очень хорошо, с этим нельзя поспорить. Видно, что она тщательно поддерживает то, что было ей дано природой. Я не вижу на ее лице следов пластики, но явно, что телеведущая прибегает к аппаратным и инъекционным методикам. Наверняка был плазмолифтинг — современная и безопасная методика омоложения, когда под кожу вводится плазма, обогащенная тромбоцитами, причем материал берется у самого пациента. После инъекций активизируются клетки, нормализуется тканевое дыхание, стимулируется синтез коллагена и эластина. Благодаря этому морщины разглаживаются, кожа выглядит более подтянутой, тон выравнивается», — высказалась эксперт. Мадина Байрамукова Пластический хирург
Кроме того, телеведущая рассказывала, что прибегает к иглоукалыванию — древнему китайскому способу, когда врач вводит 300 игл на лицо, шею и руки. Данная процедура также помогает Андреевой поддерживать молодость.
По словам хирурга, Екатерине стоит обратить внимание на губы и сделать корнер-лифтинг.
«Корнер-лифтинг показан тем девушкам, у которых от природы уголки губ опущены вниз. Потому что опущенные уголки придают лицу угрюмый вид. Во время операции хирург делает небольшие разрезы по уголкам губ и механически их приподнимает. Процедура эта малоинвазивная, проводится под местной анестезией, по времени продолжается около 40-45 минут. Швы после операции снимать не нужны, обычно они формируются с помощью рассасывающихся материалов», — резюмировала эксперт.