Хирург раскрыла секрет молодости Екатерины Андреевой

«Выглядит Екатерина очень хорошо, с этим нельзя поспорить. Видно, что она тщательно поддерживает то, что было ей дано природой. Я не вижу на ее лице следов пластики, но явно, что телеведущая прибегает к аппаратным и инъекционным методикам. Наверняка был плазмолифтинг — современная и безопасная методика омоложения, когда под кожу вводится плазма, обогащенная тромбоцитами, причем материал берется у самого пациента. После инъекций активизируются клетки, нормализуется тканевое дыхание, стимулируется синтез коллагена и эластина. Благодаря этому морщины разглаживаются, кожа выглядит более подтянутой, тон выравнивается», — высказалась эксперт. Мадина Байрамукова Пластический хирург