Утяжеленные маски для сна: кому и зачем они нужны

Все популярней становится обустраивать свою кровать новейшими спальными принадлежностями и бьюти аксессуарами. Сейчас используют анатомически умные подушки, утяжеленные одеяла, подушки для зоны декольте и маски для глаз. Ассортимент масок и тренд на них с каждым днем растет. Применяются маски натуральных тканей, синтетических, гипоаллергенные, антибактериальные и даже утяжеленные. Рассмотрим последние по подробней вместе с косметик-эстетистом по уходу за лицом Чуприковой Юлией.

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Преимущество утяжеленных масок для сна

Особенность утяжеленной маски в ее наполнении стеклянными микрогранулами. Благодаря им, маска создает эффект мягкого давления на кожу, что способствует антистресс эффекту, снятию напряжения мышц глаз, глубокому и спокойному сну. Стеклянные гранулы создают ощущение охлаждения коже, это поможет успокоить глаза после трудного рабочего дня, предотвратить отечность и снять головную боль.

Перед применением маску для большего эффекта рекомендуется положить охлаждаться в холодильник. Из морозильника маска может переохладить кожу, будьте осторожны. Маска помогает блокировать свет, поэтому аксессуар идеально подходит для использования в любых условиях, будь то спальня, полет или даже во время рабочего перерыва. Для общего понимания, в сравнении, можно сказать об утяжеленном одеяле. Смысл его примерно тот же, он создает давление на тело с эффектом «объятий», что уменьшает стресс, выравнивает дыхание, успокаивает голову.

Кому не следует использовать утяжеленную маску для сна?

Утяжеленная маска для сна безопасна, но есть ограничения для людей с проблемами дыхательных путей, проблемами сердца и легких, паническими атаками и клаустрофобией. Может быть ощущение потери ориентации в пространстве, нехватки кислорода, в связи с ощущением давления маски на нос.

Маску нужно выбирать правильно. Необходимо обратить внимание на материал. В приоритете натуральные ткани, такие как: бамбук, хлопок или шелк, а вот синтетика может спровоцировать заболевания кожи.

Плотность ткани должна быть хорошая, это можно легко проверить, посмотрев в маске на свет. Если яркие лучи проникают сквозь аксессуар, маска может навредить глазам, напрягая их под лучи света. Только полная темнота способна избавить от стресса и успокоить глаза.

Резинка не должна давить на голову, удобный вариант с регулировкой под объем головы. Маска для глаз не должна закрывать нос, иначе возможны ночные пробуждения от пересыхания в горле от дыхания ртом.

Чем заменить маску для сна?

Утяжеленной маске для глаз можно найти альтернативу. Основная задача маски: создать крепкий сон без пробуждений, успокоить голову, снять напряжение с мышц глаз, создать антистресс эффект, тогда, на замену придут следующие рекомендации: