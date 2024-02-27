«Никакой цензуры». Чем запомнилась миланская Неделя моды?

Завершилась очередная Неделя моды — на этот раз модные критики, звезды и их поклонники съехались в Милан, чтобы оценить усилия главных модельеров планеты. Показы, как всегда, не обошлись без голых женщин и экстравагантных гостей: рэпера Канье Уэста заметили в наряде, напоминавшем мусорный мешок, а модели Diesel предстали перед фотографами в плюшевых костюмах. В манекенщиц бренда Avavav и вовсе кидали мусором, который гостям заранее выдавали перед дефиле. Чем запомнились миланские модные шоу — в галерее «Ленты.ру».

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Главная power couple в очередной раз удивляла публику своими неординарными образами. И если рэпер Канье Уэст предпочел довольно скромный наряд, который в сети уже разгуливала по Милану полуголой. Фотографы запечатлели ее на показе бренда Marni в кожаном боди, который частично обнажал ее грудь, и контрастных розовых сапогах.

Американская актриса и певица Белла Торн посетила показ итальянской марки Diesel в Милане, выбрав для выхода в свет откровенный наряд данной марки. Она появилась перед папарацци в прозрачном бежевом платье, оформленном швами, которые имитировали косточки бюстгальтера и трусы. Экс-звезда Disney отказалась от бра, продемонстрировав очертания груди с пирсингом сосков.

Таким образом артистка поддержала тренд на нижнее белье поверх одежды и свободную демонстрацию женской груди.

Уже третья в текущем сезоне Неделя моды не обходится без леопардового принта. На этот раз стилизацию анималистичной расцветки продемонстрировал дизайнер модного дома Marni, выпустив моделей на подиум, который имитировал пещеру.

«Коллекция Marni FW24 — это возвращение к почти животному состоянию», — так свою линейку описал модельер Франческо Риссо.

Российская модель Ирина Шейк, которая годами не сходит с подиумов главных показов, не боится экстравагантных ходов от дизайнеров. На этот раз модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана выпустили Ирину на публику в прозрачном платье-сетке, которое демонстрировало нижнее белье с аппликацией в виде цветка. Яркий макияж Шейк прикрывала вуаль, а завершали образ пояс в виде трендового в текущем сезона банта и атласные перчатки.

Дизайнер Diesel Гленн Мартенс нарушил главное правило индустрии — показал новую коллекцию еще до начала дефиле. За четыре дня до показа в штаб-квартире бренда и на площадке будущего шоу установили камеры, чтобы любой желающий мог в прямом эфире наблюдать за подготовкой к мероприятию. «Никакой цензуры. Нам нравится идти против течения», — Vogue модельер. Его слова подтвердили манекенщицы, которых запечатлели за кулисами в плюшевых с головы до ног вещах.

Дизайнеры люксового бренда Tom Ford вновь подтвердили неугасающую актуальность нарочитой сексуальности, нарядив одну из манекенщиц в прозрачное платье в цвет кожи. Участница модного шоу предстала перед фотографами в длинном блестящем наряде с глубоким разрезом до бедра. Завершали образ босоножки на каблуках в тон и макияж в бронзовых оттенках.

Тренд на стиль «типичной славянки» до сих пор не отпускает главных модников, в том числе гостей миланской Недели моды. Одна из посетительниц шоу Diesel вышла в свет в шапке-ушанке, кожаной куртке, круглом бра и широких джинсах. Завершали образ красные губы, напоминающие скандальный и одновременно культовый оттенок помады MAC russian red («русский красный») и полосатый галстук, который заменил ремень на брюках из денима.

Необычный гость посетил показ местного бренда Philosophy di Lorenzo Serafini. Перед удивленной публикой предстало напоминающее животное существо в коричневом костюме с пухлой мордой и лапами.

Известно, что этот персонаж по имени Рич Чолино впервые появился на сцене во время выступления рэпера Ghali. За несколько дней он успел стать популярным и обзавестись страницей в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 324 тысячи подписчиков.

Своим созданием аниматронный инопланетянин обязан художнику по спецэффектам Леонардо Кручано. Им управляют дистанционно, используя инновационные технологии.

Феминистское движение Free The Nipple («Свободу соскам») за годы своего существования из шокирующего веяния превратилось во вдохновляющую дизайнеров и звезд эстетику. Итальянская модель и актриса Элис Пагани не обошла стороной популярный тренд и надела на показ марки Blumarine наряд из прозрачной ткани, который обнажал ее грудь без бюстгальтера.

Телезвезда создала образ во вновь набравшем популярность готическом стиле. Она использовала вещи черного цвета и даже накрасила губы черной помадой.

Шубы и любые меховые аксессуары (в том числе шапки-ушанки), как известно, вновь вернулись в моду вопреки возмущениям зоозащитников. Итальянская модель Кьяра Шельси на дефиле бренда Aniye Records — тому подтверждение. Манекенщицу запечатлели в бежевом костюме с кружевами и жилетке с разноцветным мехом. Помимо Шельси, тренду последовали и другие звезды, среди которых Кайли Дженнер, Дуа Липа, Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян и другие.

Одним из самых обсуждаемых на прошедшей Неделе моды оказался показ марки Avavav. Перед дефиле каждому зрителю выдали ведро с мусором и перчатки, чтобы они могли бросать отходы в манекенщиц, которые выходили на подиум на фоне оскорбительных комментариев из соцсетей. Креативный директор бренда Беате Карлссон призналась, что на создание коллекции ее вдохновили негативные высказывания хейтеров. В конце шоу вслед за моделями получила пирог в лицо и дизайнер.

Ковбойская шляпа — самый актуальный головной убор весны-лета 2024 года, считает стилист Александр Рогов. И действительно, в ней уже появлялись на публике певица Бейонсе, бизнесвумен Ким Кардашьян и другие звезды A-листа. Блогерша Гильдакорал Флора также посетила дефиле Fendi в бежевой ковбойской шляпе и нарочито сексуальном наряде с прозрачных верхом и юбкой с высоким разрезом.

В то же время на показе итальянского бренда Moschino модель, одетая в классический бежевый тренч, впечатлила зрителей необычными аксессуарами. В привычном для ценителей моды предмете гардероба модель держала в руках пакет с хлебом и сельдереем. В качестве акцента стилисты подобрали для манекенщицы перчатки с принтом змеиной кожи и сумку на длинном ремне из жемчуга.

Неделя моды в Милане была богата провокационными выходами гостей. Так, одна из посетительниц отказалась об бюстгальтера, надев на обнаженное тело длинный черный кардиган с декоративной застежкой. Помимо этого, девушка напомнила о популярности вернувшегося из 2000-х тренда — джинсов с низкой посадкой. Изюминкой образа стали торчащие поверх пояса брюк кружевные трусы.

На Неделе моды внимание папарацци привлекали не только манекенщицы, но и гости. Посетительница шоу бренда Del Core примерила трендовый образ «типичной славянки», стилизовав его в собственной манере. Девушка надела шапку-ушанку и меховую шубу, которые сочетала с облегающим нарядом с абстрактным зеленым принтом. Кроме того, она сделала макияж в тон узору на одежде, на нос прикрепила украшение в виде бабочки и наклеила на лицо стразы.

Одна из манекенщиц бренда Antonio Marras появилась на подиуме в полупрозрачной накидке, которая обнажала ее тело и подчеркивала хрупкость фигуры. В то же время на голове у девушки был массивный шлем-кокон.

При создании новой коллекции одежды дизайнера Антонио Марраса вдохновил образ героини XIV века Элеоноры Арборейской. Средневековая властительница боролась за независимость своего государства, впоследствии ее называли Жанной д’Арк Сардинии.

Фотографы запечатлели популярную британскую инфлюэнсершу Леони Ханне на улицах Милана в трендовом прозрачном платье длины мини. К тому же блогерша надела укороченную оверсайз-куртку и черные капроновые колготки. Образ девушки состоял из актуального в 2024 году черного цвета. В качестве аксессуаров Ханне выбрала чокер с бантом, солнцезащитные очки и маленькую сумку.