Дизайнер объяснил, каким женщинам противопоказан оверсайз

Тренд на оверсайз, безусловно, удобный и стильный, однако, увы, подходит далеко не всем. О том, кому лучше отказаться от модной мешковатой одежды, «Вечерней Москве» рассказал дизайнер Наз Маер.

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По его словам, в первую очередь оверсайз нарядов стоит избегать миниатюрным девушкам с низким ростом.

— Если на высоких девушках мешковатая одежда смотрится отлично, то миниатюрным в этом плане повезло меньше. Габаритная одежда, как правило, закрывает в сплошной кокон и еще больше визуально отнимает рост. Если ваша цель — выглядеть выше и идеально дополнить свой тип фигуры, то оверсайз — не лучший вариант для вас, — предупредил Маер.

Если это ваш случай, но отказываться от оверсайза вы не хотите, то придется поработать и применить пару хитростей, заметил дизайнер.

— Вы можете добавить пояс, чтобы подчеркнуть талию, сочетать объемный верх с облегающим низом или наоборот, — порекомендовал эксперт.

Миниатюрным и низким девушкам отлично подойдет облегающая, не тесная одежда классического покроя. Она придаст таким девушкам больше изящества, считает собеседник «ВМ».

Но и не всем высоким девушкам идут оверсайз-образы, продолжил Маер. Если у вас прямоугольный тип фигуры с минимально выраженной талией, вам тоже придется потратить больше времени на подбор вещей.

— Вам больше подойдут модели, которые выделят талию, так что если это пиджак, то пусть он будет укороченный, а если топ, свитер или рубашка — то в заправленном виде в сочетании с брюками, юбками или шортами с высокой талией, — посоветовал специалист.

— Такой стиль создаст женственную форму песочных часов и в то же время обеспечит вам комфорт, присущий одежде оверсайз.