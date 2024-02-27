Опрос показал цветовые предпочтения россиян при выборе бренда

Первое место занял красный — в компанию с таким логотипом обратились бы 20,9% респондентов.

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На втором месте зелёный, его выбрал каждый пятый опрошенный. Замыкает тройку синий цвет. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование благотворительного фонда «Красный Крест» и транспортной компании «Скиф-Карго».