Опрос показал цветовые предпочтения россиян при выборе бренда
Первое место занял красный — в компанию с таким логотипом обратились бы 20,9% респондентов.
На втором месте зелёный, его выбрал каждый пятый опрошенный. Замыкает тройку синий цвет. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование благотворительного фонда «Красный Крест» и транспортной компании «Скиф-Карго».
Также 42,7% опрошенных назвали красный цветом здоровья и помощи; каждый четвёртый ассоциирует его со страстью и любовью; 15,5% респондентов отнесли его к агрессии и тревоге.