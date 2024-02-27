Три способа избавиться от купероза

Кто бы мог подумать, что самые мелкие сосуды в организме могут доставлять такие большие неудобства. Но когда расширяются капилляры на лице, это становится ощутимой проблемой, и хочется решить ее как можно скорее. О самых эффективных методах лечения купероза рассказывает Наталья Курганская ― врач дерматолог-косметолог, лазеротерапевт центра инновационной медицины.

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Почему возникает купероз

Куперозом называется патология, когда на лице появляются расширенные сосуды. Они формируют так называемую паутинку или сетку, которая очень заметна и ее сложно, а иногда практически невозможно скрыть декоративной косметикой.

С этим заболеванием сталкиваются люди разных возрастов и с разным типом кожи. Точные причины развития купероза до сих пор не выявлены, поэтому от него не застрахован никто. Но есть ряд факторов, которые провоцируют возникновение и развитие купероза. Например, умывание горячей водой, употребление алкоголя и курение, частые травмирующие процедуры для кожи (скрабы, пилинги) и увлечение баней, сауной. Также предпосылками для заболевания могут быть нарушения метаболизма, гормональной системы и иммунитета.

Можно ли избавиться от сосудов на лице

Такая болезнь, как купероз не проходит сама, а без лечения только прогрессирует. Поэтому при возникновении сосудов на коже лица лучше сразу обратиться к косметологу, чтобы решить эту проблему на ранних стадиях.

Врач индивидуально подбирает подходящую терапию. Во внимание берется возраст пациента и тип кожи, стадия развития купероза и желаемый результат. После прохождения основного курса процедур назначается поддерживающий уход. Важно соблюдать эти рекомендации, поскольку иначе купероз может вернуться. Рассмотрим наиболее эффективные методы лечения купероза.

Лазерная терапия

Технология лазерного удаления сосудов является самой передовой на сегодняшний день. Она малотравматичная, результативная и решают проблему даже тогда, когда другие методы оказались неэффективны ― то есть и на более поздних стадиях купероза.

Суть метода заключается в сфокусированном воздействии лазерного луча. Он точечно попадает в сосуды, склеивает их и не затрагивает здоровые участки кожи. Если купероз на ранней стадии и не сильно проявлен, уже после одного сеанса можно увидеть желаемый результат. Когда сосуды крупные и их много, может потребоваться несколько процедур.

Фототерапия

Этот метод применяется, если сосудистые звездочки небольшие и их много: то есть когда нужно охватить большую область и сразу получить результат. Импульсный свет работает аналогично лазеру, но более щадяще. В результате процедуры расширенные капилляры склеиваются, в них больше не поступает кровь и они становятся незаметными на коже.

Как и при лазерной терапии, интенсивность луча подбирается индивидуально, чтобы ощущения пациента во время сеанса были комфортными. Обычно достаточно от одной до четырех процедур, чтобы убрать с лица любые намеки на купероз. Приятный бонус от фототерапии ― лифтинг-эффект и осветление пигментации.

Мезотерапия

Воздействовать на купероз можно не только снаружи, но и изнутри. Например, с помощью витаминных инъекций. Врач индивидуально подбирает компоненты и составляет мезококтейль. В него включаются такие микроэлементы и экстракты, как рутин, гинкго билоба, селен, витамин С и другие.