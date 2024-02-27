Популярная 40-летняя актриса вышла в свет в откровенном образе

Популярная шведская актриса Ребекка Фергюсон пришла на премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» в Нью-Йорке, США, в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

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40-летняя звезда вышла в свет в черном платье асимметричной длины, сшитом из лоскутов однотонной ткани, кружева и сетки, которые частично оголяли ее тело. Помимо этого, знаменитость надела грубые лаковые ботфорты на массивной платформе и толстом каблуке.

Стилисты распустили светлые волосы звезды и нанесли макияж с ярко-красной помадой на губах. В качестве аксессуаров Фергюсон выбрала многочисленные бусы и ожерелья из разных камней.