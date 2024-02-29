Эксперт по этикету предостерегла мужчин от выбора «скорбного» букета на 8 Марта
Речь идёт о цветах в полиэтиленовой обёртке треугольной формы, предназначенных для возложения к памятникам. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Алевтина Рогова.
Кроме того, эксперт призвала не дарить «слишком дорогие» цветочные композиции — это может быть воспринято превратно.
«Цветы — всегда хороший подарок для женщины. Не следует дарить слишком дорогие букеты даже в государственные структуры, потому что это будет не совсем приличный подарок, его могут даже не принять. Самое важное условие для букета — его свежесть. Мужчины должны обратить внимание на упаковку, она не должна быть краше, чем сам букет. Есть упаковки для скорбных событий — в полиэтиленовом пакете треугольном, одна сторона непрозрачная. Это рассчитано для возложения на какую-то плиту, обелиск, памятник. Поэтому такое нежелательно дарить в праздник».
Ранее Рогова рассказала, какие цветы уместно дарить мужчинам. Например, в День защитника Отечества допустимо вручать гладиолусы, ирисы, гвоздики, герберы, тюльпаны. Также подойдёт ветка мимозы. Букет должен быть упакован «лаконично, без рюшечек», уточнила эксперт.