Отказ от одного вида пищи уменьшает чувство голода и помогает похудеть

Согласно различным исследованиям, низкоуглеводные диеты являются ключом к похудению. Сейчас учёные заявили, что отказ от одного вида пищи уменьшает чувство голода и тоже помогает снизить вес.

© Чемпионат.com

Эксперты рассказали об углеводно-инсулиновой модели, согласно которой высокоуглеводная диета приводит к скачку уровня инсулина после приёма пищи. В частности, крахмалистые продукты, такие как хлеб, рис и картофель, расщепляются в организме до сахара. Они быстрее повышают уровень глюкозы, усиливая чувство голода и приводя к снижению эффективности борьбы с лишними килограммами.

Ведущий эксперт нового исследования, доктор Дэвид Людвиг советует исключить эти продукты из рациона, чтобы добиться существенного снижения веса.