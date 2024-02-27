Отказ от одного вида пищи уменьшает чувство голода и помогает похудеть
Согласно различным исследованиям, низкоуглеводные диеты являются ключом к похудению. Сейчас учёные заявили, что отказ от одного вида пищи уменьшает чувство голода и тоже помогает снизить вес.
Эксперты рассказали об углеводно-инсулиновой модели, согласно которой высокоуглеводная диета приводит к скачку уровня инсулина после приёма пищи. В частности, крахмалистые продукты, такие как хлеб, рис и картофель, расщепляются в организме до сахара. Они быстрее повышают уровень глюкозы, усиливая чувство голода и приводя к снижению эффективности борьбы с лишними килограммами.
Ведущий эксперт нового исследования, доктор Дэвид Людвиг советует исключить эти продукты из рациона, чтобы добиться существенного снижения веса.
Вместо того, чтобы призывать людей есть меньше (стратегия, которая обычно не работает в долгосрочной перспективе), углеводно-инсулиновая модель предлагает другой путь, который больше фокусируется на том, что мы едим.