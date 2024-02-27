Не ради красоты: семь ситуаций, когда пластическая операция необходима

Несмотря на то, что услуги в области пластической хирургии продолжают пользоваться огромным спросом по всему миру, пациенты стремятся сохранить индивидуальность и естественную красоту, продлить молодость и избавиться от комплексов, не прибегая к кардинальному «тюнингу». Кроме того, существует ряд случаев, когда проведение пластики может стать жизненно необходимой мерой — о 7 подобных ситуациях "Рамблеру" рассказывает ведущий пластический хирург Валерия Васенина.

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Пластические операции при врожденных патологиях

Некоторые врожденные патологии и аномалии развития тканей и органов напрямую влияют на физиологические процессы, происходящие в организме. И пластика, в свою очередь, не просто решает эстетические проблемы внешности, но и устраняет особенности, нарушающие жизненно важные функции.

Например, во время ринопластики проводится не только коррекция формы и размера носа, но и устраняются такие дефекты, как искривление перегородки и воздухоносных путей или деформация носовых раковин. В результате пластики лицо обретает более гармоничный и привлекательный вид, а пациент избавляется от проблем, связанных с носовым дыханием, получая возможность дышать свободно. Валерия Васенина Пластический хирург

Сюда же можно отнести и пластическую операцию по реконструкции ушной раковины у лиц, имеющих врожденную патологию или утративших данный орган в связи с серьезной травмой. В таком случае врач воссоздает природную форму наружного уха при помощи реберного хряща, а результатом пластики становится восстановление анатомически правильной формы ушной раковины, что особенно важно для людей, которые носят очки.

Абдоминопластика

Абдоминопластика — эстетическая операция, направленная на улучшение эстетики области живота и талии путем удаления избыточной жировой ткани и кожи.

Но стоит отметить, что при наличии медицинских показаний в процессе операции врач также может произвести иссечение имеющейся пупочной или околопупочной грыжи, а также грыжи белой линии живота. Ведь немногие знают, что при ущемлении грыжи пациенту требуется экстренная операция, и если вовремя не пройти хирургическое лечение, данная патология может привести к некрозу кишки и перитониту. Поэтому зачастую пластика живота носит не только эстетический, но и терапевтический характер. Валерия Васенина Пластический хирург

Рубцы, ограничивающие подвижность суставов

Если пациент имеет посттравматические рубцы в области суставов, которые ограничивают движения и приводят к мышечной контрактуре, также показано проведение пластики.

В данном случае операция выполняется для того, чтобы ослабить натяжение кожи в месте рубца и дать суставу возможность нормально функционировать. Для этого хирурги обычно используют специальные техники, включающие в себя фигурные разрезы кожи. Валерия Васенина Пластический хирург

Дефекты внешности, создающие психологический дискомфорт

Деформация контуров лица и тела, следы от ожогов и травм — видимые изъяны, которые не только нарушают эстетическое восприятие внешности, но и заставляют человека испытывать психологический дискомфорт.

Пластические операции призваны устранять подобные дефекты и возвращать пациенту уверенность в себе. Например, недостающие объемы ткани, утраченные в результате травмы, можно восполнить при помощи липофилинга, а операция по иссечению рубцовой ткани позволяет сделать глубокие шрамы менее заметными. Валерия Васенина Пластический хирург

Изменения тела в результате операций

К сожалению, в жизни нередко происходят случаи, когда человек утрачивает определенный орган в результате хирургического вмешательства. Например, при оперативном лечении рака молочных желез некоторые женщины лишаются груди. И, чтобы вернуться к обычной жизни и сохранить свою привлекательность, пациентки также обращаются за помощью к пластической хирургии для проведения операции.

Трансформация тела после беременности и родов, а также резкого похудения

Как правило, у женщин после родов страдает передняя брюшная стенка, и в таком случае может помочь абдоминопластика или бодилифт — круговая подтяжка тела, в ходе которой устраняются избытки кожи и жира в области живота, бедер и спины.

Кроме того, по окончании периода грудного вскармливания многие молодые мамы сталкиваются с потерей объема и обвисанием груди. И тогда, чтобы вернуть женским формам соблазнительные и изящные очертания, требуется проведение одного из видов маммопластики — увеличение, подтяжка или уменьшение молочных желез. Валерия Васенина Пластический хирург

После массивной потери веса вследствие похудения или перенесенной бариатрической операции возникает риск провисания кожи и формирования кожных складок в области бедер и живота, плеч и рук. Эти проблемы не только нарушают эстетику тела, но и способствуют появлению раздражений в области складок, которые сопровождаются ощущением боли и дискомфорта. Справиться с неприятными последствиями похудения также после помогают пластические операции — например, абдоминопластика, брахиопластика или подтяжка бедер.

Возрастные изменения

В первую очередь возрастные изменения проявляются на веках, и они бывают настолько выраженными, что у некоторых пациентов возникает ограничение полей зрения. Кроме того, с возрастом, когда брови опускаются под воздействием сил гравитации, человек напрягает лобную мышцу и пытается приподнимать брови. Постоянное перенапряжение, в свою очередь, приводит к появлению хронической головной боли.