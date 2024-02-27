Ирина Шейк прошлась по подиуму без штанов

Российская супермодель Ирина Шейк прошлась по подиуму в откровенном наряде без штанов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

38-летняя знаменитость приняла участие в показе Ferrari, состоявшемся в рамках Недели моды в Милане. Звезда вышла на публику в черном облегающем боди и длинном сером оверсайз-плаще. При этом манекенщица продемонстрировала оголенные ноги.

Кроме того, Шейк примерила туфли на высоких каблуках, а в качестве аксессуаров стилисты подобрали ей большую черную сумку. Вдобавок модели завязали волосы в низкий хвост и сделали макияж с бордовой помадой.