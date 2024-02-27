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Фен или полотенце? Дерматолог назвала самый опасный способ сушки волос

Естественная сушка волос может привести к неприятным последствиям. Об этом заявила дерматолог и исследователь Массачусетской больницы общего профиля Нира Натан.

Фен или полотенце? Дерматолог назвала самый опасный способ сушки волос
© Чемпионат.com

По её словам, естественная сушка приводит к набуханию стержня волос, что в итоге вызывает их ломкость. В подтверждение своего тезиса эксперт процитировала результаты корейского клинического исследования.

Нира Натан сообщила, что лучший способ высушить волосы — использовать фен на самой низкой температуре примерно в 15 сантиметрах от головы.

Также дерматолог рекомендует забыть о тугих причёсках и обязательно надевать шапочку во время купания в бассейне. Первое может привести к необратимой потере волос, а если купаться без шапочки, волосы могут стать ломкими.

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