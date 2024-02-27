Трендовые кроссовки, которые нужны вам весной 2024

Кажется, что сложного в выборе спортивной обуви на весну — берешь кеды и не думаешь ни о чем. На самом деле все не так просто. Стилист Вера Никонова рассказала нам о трендовых заменах простым кедам на весну 2024.

Кожа

Кожаные кроссовки — горячий тренд грядущей весны.

«Несмотря на то, что сами по себе кроссовки автоматически отбрасывают нас в спорт, кожаные модели добавляют элегантности и вот вы уже можете смело „знакомить“ их с классическими брюками и даже жилетом от костюма», — комментирует наш эксперт.

Смотрите, чтобы задники не были слишком высокими, чтобы не натереть ногу.

Хайкеры

С одной стороны, эта модель довольно специфическая, а с другой — вы точно не останетесь незамеченной в городе. Хайкеры невероятно удобны, и за этот комфорт им можно простить все.

«Под свободный кардиган или широкие джинсы хайкеры подойдут идеально. Но я бы еще посоветовала примерить их под джинсовую макси-юбку», — говорит стилист.

Минималистичные

Если вам не хочется экспериментов, смело выбирайте классические спортивные кроссовки в белом или бежевом цвете. Вера:

«Такая модель отлично подойдет под любой casual „лук“, она намного актуальнее кед, которые, честно, уже успели надоесть».

Главное, выбирать вариант из качественных материалов.

С золотом

Думаете, гламурный шик остался далеко в нулевых? В случае с весенней обувью он возвращается в золоте на кроссовках. Вера: