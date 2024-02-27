Блогерша дала действенные советы для удачного шопинга

«Это будет стоить дороже, но подбор полного наряда позволит вам действительно регулярно его носить», — пояснила она.

Юзерша уточнила, что на шопинг важно брать любимое пальто и сумку, которые позволят примерить весь наряд в сочетании с новыми вещами, и отметила, что при составлении гардероба важно придерживаться максимум трех оттенков во всем образе.