Актриса Дженнифер Лопес вышла на публику в кожаном боди с декольте

Актриса и певица Дженнифер Лопес посетила показ своего документального фильма «Величайшая история любви», который прошел 26 февраля в Лос-Анджелесе. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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Для мероприятия 54-летняя Дженнифер Лопес выбрала откровенный наряд. Актриса вышла на публику в длинной шубе и шоколадном кожаном боди, которое подчеркнуло ее фигуру. Она дополнила образ коричневой юбкой-миди, колготками, остроносыми лодочками на каблуках YSL и сумкой Hermès Birkin. Певица также надела колье, массивные серьги, несколько браслетов и кольцо. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж в коричневых оттенках.

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Дженнифер Лопес занимается продвижением документального фильма, который рассказывает про ее жизнь и карьеру. Режиссером ленты выступил Дейв Майерс. Премьера проекта состоялась 16 февраля на стриминговом сервисе Prime Video.