В сети высмеяли новую коллекцию одежды Кайли Дженнер фразой «сделано в Китае»

Пользователи сети высмеяли новую коллекцию одежды американской телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

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Под их внимание попали фото 26-летней бизнесвумен со съемки ее модного бренда Khy, которые были опубликованы в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размещенных снимках она предстала в облегающих платьях черных, белых и бежевых цветов.

Юзеры не оценили наряды Дженнер и принялись критиковать их следующими фразами: «Выглядит дешево и как будто кричит "сделано в Китае"», «Я не понимаю разницы между этими платьями и теми, которые вы можете найти на Shein», «Эта одежда хорошо смотрится на Кайли. Мне кажется, что она сделана специально для ее типа фигуры — именно под неестественные изгибы. На нормальных людях выглядит глупо», «Все это выглядит дешево и неуместно для человека с нормальным типом телосложения», «Платье смотрится как мокрая футболка».