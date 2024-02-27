Психолог объяснила тягу к пластическим операциям перфекционизмом
Некоторые люди желают получить результат как можно скорее. В частности, мужчины и женщины не хотят посещать косметологов и спортзалы, доверяясь хирургам.
Об этом рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.
«Физиологический перфекционизм у многих женщин и мужчин активно проявляется, они начинают переносить с внешних достижений на себя и бесконечно себя улучшать. И так как у перфекциониста нет ощущения времени, ему всё хочется идеально, сразу и с первой попытки, то женщина пойдёт не в спортзал, а к пластическому хирургу. Она не будет тратить много времени, работая с косметологом, а начнёт сразу что-то перекраивать на себе. И ладно, если бы мы говорили об одном улучшении, но так как они зациклены на процессе, то все эти улучшения не останавливаются. Получается, что человек изменяет сначала что-то одно, потом следом ещё и ещё. В итоге мы получаем фриковых персонажей, которые себя полностью перекроили».
Соловьёва также объяснила, как выявить перфекционизм.
«Если перфекционизм идёт в патологию, то он перестаёт чувствовать удовольствие от результата. Потому что результат обесценивается. Если у достигатора любыми путями, но важно, что я чего-то достигну, пусть не идеально, но достижение есть, то перфекционизму до этого достижения всё равно, потому что нарушается ощущение времени и пространства. Перфекционист с удовольствием думает о будущем, с тоской вспоминает прошлое.
Когда мы говорим о здоровом перфекционизме, то есть тяги к некоторому улучшению и разумного совершенствованию, мы исходим из наших желаний, а патологический перфекционизм нас гонит страхом несовершенства и страхом ошибки. То есть мы не должны допустить ничего, чтобы нас сделало не такими, уязвимыми. Нужно либо на 100%, либо никак».