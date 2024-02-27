Психолог объяснила тягу к пластическим операциям перфекционизмом

«Физиологический перфекционизм у многих женщин и мужчин активно проявляется, они начинают переносить с внешних достижений на себя и бесконечно себя улучшать. И так как у перфекциониста нет ощущения времени, ему всё хочется идеально, сразу и с первой попытки, то женщина пойдёт не в спортзал, а к пластическому хирургу. Она не будет тратить много времени, работая с косметологом, а начнёт сразу что-то перекраивать на себе. И ладно, если бы мы говорили об одном улучшении, но так как они зациклены на процессе, то все эти улучшения не останавливаются. Получается, что человек изменяет сначала что-то одно, потом следом ещё и ещё. В итоге мы получаем фриковых персонажей, которые себя полностью перекроили».