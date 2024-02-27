Полезно и бюджетно. Четыре лучших подарка для тещи на 8 Марта

Выбор подарка для любимой тещи — сложный квест. На помощь мужчинам спешит event-координатор Оксана Ветрова, которая подскажет, как угодить маме супруги и максимально порадовать родственницу.

Сертификат или билет

Дарить впечатления — всегда беспроигрышный вариант. Если вы знаете, чем увлекается ваша теща, вы всегда сможете подобрать идеальный вариант для ее досуга.

«Но не стоит переживать, если она не поклонница популярного артиста и не в восторге от посещения театров. Вы всегда можете подобрать сертификат на посещение спа или бьюти-салона. Ни одна женщина не останется равнодушной к такому подарку», — комментирует наш эксперт.

Кофемашина

И еще один потрясающий подарок для женщин, которые ценят свое время. Современная кофемашина сэкономит драгоценные минуты, которые ваша теща может провести в постели вместо того, чтобы караулить турку с кофе. Оксана:

«Выясните заранее, какой кофе предпочитает ваша теща. Подбирайте машину с учетом ее вкусов. Ведь зачем ей кофемашина, которая не сможет сделать латте, который она обожает?»

Освободите ее день

Если ваша родственница до сих пор работает, у нее наверняка остается крайне мало времени на уборку и приготовление ужинов. Неплохим способом порадовать любимую тещу будет работа по дому в вашем лице.

«Отправьте ее вместе с дочерью на шопинг или на мероприятие, а сами займитесь уборкой, наймите клининг, приготовьте праздничный ужин, в общем, сделайте все, чтобы в этот день она ни о чем не думала», — советует Оксана.

Задачей со звездочкой будет более крупная помощь, например, замена шин или же небольшой ремонт в квартире, до которого у родственницы не доходили руки.

Аромакурительница

Ароматный подарок придется по вкусу любой женщине, но духи — уже банальщина, поэтому мы идем дальше и предлагаем остановиться на ароматизаторе для всего помещения.