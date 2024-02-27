Три антиэйдж-процедуры, которые помогут стереть морщины с лица

От количества косметологических процедур разбегаются глаза? Без паники, мы со всем разобрались. Специалисты Keep Looking рассказали Super о трех проверенных антиэйдж-методиках, которые вас точно не разочаруют.

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Эстетическая ботулинотерапия

Классика антиэйдж-косметологии и один из самых популярных инструментов борьбы с возрастными изменениями. Ботулинотерапия подразумевает инъекции препаратов на основе ботулотоксина. Он блокирует передачу нервного импульса к мышцам, в результате чего последние расслабляются, а морщины разглаживаются. Дозировка препарата подбирается индивидуально, чтобы клиент мог естественно выражать эмоции.

Радиесс

Этот препарат на основе гидроксиапатита кальция работает как наполнитель и стимулирует процесс выработки собственного коллагена. Его вводят в средние слои дермы под определенным углом, создавая под кожей своеобразный каркас, который подтягивает, разглаживает морщины и заломы, устраняет возрастные изменения.

Коллост Микро