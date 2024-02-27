Актуальные стрижки 2024: тренды причесок для волос разной длины

Актуальная стрижка — это не только базовая составляющая стильного образа, но и способ самовыражения. Мягкий каскад с челкой Джейн Биркин подчеркнет хрупкость и утонченность владелицы. А дерзкая микси докажет, что девушка не боится экспериментировать. Обращаемся к подиумным трендам и рассказываем, какие модные женские стрижки популярны весной 2024 года.

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Стильные образы 2024 года на любую длину

Главным трендом стрижек 2024 года вне зависимости от длины остаются градуировка и многослойность. Наложенные друг на друга пряди придают прическе объем. Они обрамляют лицо, выгодно подчеркивая черты лица. Модные стрижки смотрятся естественно и зачастую — как, например, в случае с шегги — даже не требуют укладки. Так что в топе модных стрижек на весну 2024 года укрепились маллет, вулфкат (и его укороченная версия кабкат) и каскад на любую длину.

Из моды по-прежнему не выходит челка. И здесь также наблюдается тяга к естественности и непринужденности. Наиболее стильной считается челка Джейн Биркин — легкая неровная челка до ресниц, не требующая укладки. Вместе с ней в тренде остается челка-шторка, выгодно подчеркивающая скулы и визуально делающая лицо более узким.

Резюмируем: основой стильного образа 2024 года является объемная, нарочито небрежная стрижка. Однако плотный ровный срез также не выходит из моды. Беспроигрышный вариант для любительниц классики — каре или стрижка средней длины с прямой челкой. Именно эти прически можно подсмотреть в свежих коллекциях Louis Vuitton и Bottega Veneta.

Модные прически 2024 года для длинных волос

Теперь перейдем к длинным стрижкам для женщин в 2024 году. Бесспорным лидером в этой нише остается каскад. Благодаря мягким переходам между слоями эта прическа выглядит естественно, а волосы кажутся объемнее. Каскад идеально дополнят челка Биркин или, например, корейская челка.

Еще одна популярная в 2024 году стрижка для длинных волос — это удлиненная шегги с филировкой. Как и каскаду, этой прическе присуща многослойность. Однако если для каскада пряди стригутся в строгом порядке, то шегги отличает хаотичность срезов. За счет этого волосы кажутся взъерошенными, что как нельзя соответствует трендам наступившей весны.

В топ необычных модных причесок 2024 года вошла стрижка химэ. В свое время она была уделом японской аристократии, а теперь стала популярна по всему миру. Химэ отличают графичные перепады длины. Прямую челку по брови дополняют боковые пряди до подбородка, состриженные тупым срезом. Оставшаяся часть волос опускается до плеч или ниже. Таким образом, прическа становится условно трехчастной. Стоит отметить, что химэ, в отличие от «небрежных» стрижек 2024 года, требует особого ухода. Волосы должны быть идеально прямыми, так что обладательнице химэ стоит быть готовой к регулярным горячим укладкам.

Трендовые стрижки средней длины для женщин в 2024 году

Самой популярной стрижкой 2024 года для волос средней длины можно назвать удлиненный боб, или каре. В равной степени актуальны как рваный, так и ровный, и ассиметричный срезы. Если раньше в моде были подкрученные внутрь концы, то теперь стоит отдать предпочтение ненавязчивым волнам. Они соответствуют тренду на естественность и придают образу легкости. К слову, каре отлично сочетается со всеми видами челок.

Более дерзким вариантом станет маллет, остающийся в моде не первый сезон. Двухсоставную стрижку отличают короткие пряди спереди и по бокам и длинные — сзади. В свое время, в 70–80-х годах, эта прическа стала популярной благодаря Дэвиду Боуи. Спустя почти 50 лет она вернулась на подиумы, а с них сошла на городские улицы.

Как и в случае с длинными волосами, в топ женских стрижек 2024 года на среднюю длину вошел каскад. Отдать предпочтение можно как классическому ступенчатому переходу, так и градуировке. Во втором случае срезы становятся более хаотичными, что придает прическе небрежность и объем.

Актуальные короткие стрижки 2024 года

Модные короткие стрижки 2024 года отличаются особым разнообразием. Текущей весной в тренды вошли как экстремальные ультракороткие варианты, так и более классические, но не менее эффектные решения. Наибольшей популярностью пользуются:

Пикси. В 2024 году можно поэкспериментировать и совместить короткую стрижку, открывающую уши, с челкой — в том числе длинной прямой.

Микси. Сочетание пикси и маллета породило эффектную стрижку с короткими боковыми и удлиненными задними прядями. Неизменно дополняется короткой или средней челкой.

Бикси. По длине эта стрижка — нечто среднее между пикси и бобом. Такая прическа отлично смотрится не только с челкой любой длины, но и с зачесом назад.

Андеркат. Эта модная стрижка 2024 года позволяет экспериментировать. Сбривать один висок или оба, укладывать волосы на бок или назад, решает только обладательница локонов. Особенно эффектно андеркат смотрится с выбритыми на висках узорами.

Гарсон. Градуированная гладкая стрижка весьма похожа на пикси. Но, в отличие от «рваной» предшественницы, ей присущи ровные края и плавные переходы.

Паж. Необычная короткая стрижка 2024 года обрамляет лицо полукругом и имеет ровный срез сзади. Отлично смотрится на густых прямых волосах.

Французское каре. Парижский шик — неисчерпаемый источник вдохновения для стилистов, выбирающих стрижки для женщин в 2024 году. Короткие растрепанные пряди в сочетании с воздушной челкой — идеальное дополнение нежного образа.