В сети восхитились внешностью 50-летней Тайры Бэнкс без макияжа

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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50-летняя манекенщица запечатлела на камеру лицо крупным планом в фас и в профиль. При этом она отказалась от макияжа и подняла руками волосы без укладки. Также знаменитость дополнила образ серьгами в виде разомкнутых колец.

Поклонники оценили данные кадры в комментариях. «Ты выглядишь на 18», «Всегда на высоте», «Сексуальная и прекрасная», «Натуральная красота», «Будто тебе 17», «Ты выглядишь на 20 лет! Как?» — заявили пользователи сети.