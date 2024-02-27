Россиянкам назвали устаревшую одежду и обувь

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Стилистка Александра Леклер назвала россиянкам устаревшую одежду и обувь в 2024 году. Ее комментарий публикует Marie Claire.

По словам специалистки, к настоящему моменту окончательно вышли из моды туфли на шпильке и платформе и кроссовки и балетки на танкетке. В то же время актуальность утратили облегающие и чрезмерно приталенные пиджаки, многоярусные юбки в пол и вещи из тонкого трикотажа, особенно с обильным декором.

Кроме того, эксперт внесла в список платья из гипюра и платья-майки и призвала исключить из гардероба брюки-шаровары.