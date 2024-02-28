Рейтинг лучших мужских и женских кроссовок для трекинга

Важные характеристики, специфика моделей для разных сезонов и маршрутов.

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«В последние годы трекинг для многих стал не просто очередным модным веянием, а настоящим образом жизни. Этот вид активности, сочетающий в себе заботу о физическом здоровье и приключения на свежем воздухе, привлекает всё больше поклонников. Однако для полноценного погружения в мир трекинга необходима не только подходящая тропа, но и правильная обувь. Как её выбрать?»

Спрос на трекинговую обувь взлетел вместе с ростом популярности активного образа жизни. Люди, которые заботятся о своём здоровье, стремятся чаще отдыхать от городской суеты, проводя время на природе. Также они понимают, насколько важны физические нагрузки и новые впечталения. Какой же вид спорта подходит для активного отдыха и сочетает в себе все эти настройки?

Конечно, трекинг. Здесь и спорт, и отдых на природе, и новые впечатления. Чтобы они были исключительно положительными, важно позаботиться о некоторых вещах. Главным образом — о наличии подходящей обуви. Грамотно её подобрать очень важно, ведь на кону не только комфорт и настроение, но и здоровье.

Помимо лёгких троп, существуют и сложные горные рельефы с отвесными скалами, сыпучими проходами и заснеженными хребтами. А стопа — это фундамент, на котором стоит наше тело. И он довольно шаткий.

Что такое трекинговые кроссовки?

Это, по сути, облегчённая версия походных ботинок. Последние предназначены для длительной ходьбы с тяжёлым рюкзаком, а трекинговые кроссовки — для походов в режиме «ультралайт» (с минимумом экипировки), быстрых и коротких маршрутов, бега.

В отличие от обычных кроссовок, трекинговые модели разработаны с учётом сложных природных условий: особенностей рельефа и капризов погоды. Эта обувь обеспечивает надёжное сцепление с различными поверхностями, защищает стопу от травм и обеспечивает комфорт даже в длительных походах.

При активном передвижении по сложному рельефу стопа должна быть надёжно зафиксирована. За это отвечают материалы верха. Эластичные ткани плотно облегают верхнюю часть стопы, не позволяя ей болтаться.

Промежуточная подошва хорошо амортизирует и фиксирует нижнюю часть стопы, защищая от подворачивания и стабилизируя при нагрузках. Нижний слой подошвы отвечает за сцепление с поверхностью. Чем оно сильнее, тем безопаснее и увереннее можно ходить.

Важно понимать, что даже модель из премиального ценового сегмента может не подойти, а недорогая пара — сесть как влитая. Поэтому обувь перед покупкой обязательно необходимо мерить.

Есть такое понятие, как колодка — это форма и посадка, под которую рассчитано конкретное изделие. Так как разновидностей и размеров стоп существует огромное множество, а один производитель не может делать сотню моделей, есть большая вероятность, что не все варианты вам подойдут. Поэтому лучше отправиться в спортивный магазин и выбирать пару там.

Важные характеристики трекинговых кроссовок

1. Материалы верха

Как уже говорилось выше, одна из ключевых задач верха обуви заключается в фиксации стопы, которая должна быть надёжной. Нейлон, устойчивый к истиранию, используется для повышения долговечности обуви при интенсивном использовании. Другие синтетические ткани, например, полиуретан, добавляются для повышения прочности и плотной посадки.

Другие важные задачи, с которыми должны справляться материалы верха, — это защита от влаги и сохранение воздухопроницаемости.

Часто верх обуви состоит из разных материалов, и в местах, где стопа потеет сильнее всего, применяют мембрану Gore-Tex. За счёт микроскопических пор она не пропускает жидкую влагу, но пропускает водяной пар и воздух. Это позволяет добиться влагозащиты при сохранении дышащих свойств. Так можно сохранить комфорт даже в сложных климатических условиях.

2. Шнуровка

Трекинговая обувь часто имеет более сложную конструкцию шнуровки, чем у обычных кроссовок для бега. Она тянется по всей поверхности ботинка, а наверху крепко фиксируется при помощи специальных элементов. Это позволяет создать более плотное прилегание и предотвращает проскальзывание стопы внутри обуви.

Некоторые модели также имеют системы быстрой шнуровки, удобные при настройке обуви под определённые условия. Такие кроссовки особенно хороши, если тропа сочетает в себе разные формы рельефа.

3. Подошва

Подошва трекинговых кроссовок играет ключевую роль в обеспечении комфорта и безопасности во время активного отдыха на природе. Современные технологии — например, использование EVA (этиленвинилацетата) или воздушных подушек в промежуточном слое подошвы, — обеспечивают отличную амортизацию, поглощая удары и уменьшая нагрузку на суставы.

Некоторые модели для дополнительной жёсткости и надёжности имеют в промежуточном слое специальный торсионный элемент — пластину, которая не даёт подошве сильно гнуться и защищает стопу от острых камней и других выпирающих элементов рельефа.

Различный рисунок протектора, сцепляющие элементы из резины и ТЭП обеспечивают отличный контакт с поверхностью и устойчивость, что особенно важно при пересечении каменистых или скользких участков.

4. Конструкция

Конструкция трекинговой обуви обычно учитывает анатомию стопы и особенности движения в сложных условиях.

От ударов и износа защищают усиленные зоны или бамперы, расположенные вокруг пятки и пальцев. Дополнительная поддержка свода стопы за счёт специальных стелек и анатомическая форма обуви помогают предотвратить усталость и повышают общий уровень комфорта.

Мы рассмотрели базовые факторы, которые нужно иметь в виду при подборе трекинговых кроссовок. При этом индивидуальные запросы и пожелания лучше обговаривать с экспертом при покупке, имея в голове точный планируемый маршрут и уточнив примерные погодные условия. Специалист поможет подобрать оптимальную пару и даст рекомендации по посадке.

Как подобрать кроссовки в зависимости от сезона и маршрута?

1. Горные тропы и восхождения

В горах важно иметь кроссовки с особо надёжным сцеплением для пересечения каменистых и крутых участков. Плотная устойчивая подошва предотвращает прокручивания и скольжение стопы на неровной местности.

Для походов в горы лучше выбирать кроссовки с высоким прочным верхом, который защитит не только стопу, но и голеностоп от ударов о камни и травм. Дополнительная защита (утолщения и пластины) в области носка и пятки уменьшит риск травм.

2. Лесистая местность

Для перемещения по лесным тропам кроссовки должны обладать гибкой подошвой. Слой протектора может быть не таким толстым, как в случае с парой для ходьбы по горам. Кроме того, достаточно средней амортизации. Гибкая подошва обеспечит удобство и ощущение контроля при передвижении среди корней и веток и поможет адаптироваться к неровной поверхности.

Чтобы защитить ногу от попадания веток и других мелких предметов, лучше обратить внимание на кроссовки с боковой защитой и плотным верхом.

3. Песчаные дюны, сыпучий рельеф

Выбирайте кроссовки с закрытым верхом. Он поможет избежать попадания в обувь песка и мелких камней. Также стоит отдавать предпочтение моделям, в которых нет отверстий для вентиляции, а воздухопроницаемость достигается за счёт мембраны Gore-Tex. Это позволит избежать перегрева ног.

4. Холода, зима, лёд

Важно иметь кроссовки с хорошей термоизоляцией — для сохранения тепла в холодных условиях. Либо выбрать модель на полразмера больше — чтобы нога в тёплом носке чувствовала себя комфортно и не сдавливалась.

Для комфорта при ходьбе ищите кроссовки с технологиями, обеспечивающими хорошее сцепление на ледяных поверхностях: с металлическими шипами и вставками, а также с ТЭП в качестве материала протектора. В чём его преимущество? В отличие от резины, ТЭП не «дубеет» на холоде и продолжает обеспечивать надёжное сцепление.

5. Дождливая погода

Основное, что выделяет трекинговую обувь с защитой от влаги, это использование мембраны Gore-Tex и других влагозащитных материалов. При этом некоторые модели имеют специальную съёмную галошу или резиновые вставки по бокам. Пара становится похожа на резиновые сапоги, и ей уже не страшен контакт с водой.

Топ-5 моделей трекинговых кроссовок — выбор эксперта

1. Salomon X Ultra 4 GTX

Одна из самых популярных моделей на рынке от известного и уважаемого производителя. Это уже четвёртая итерация X Ultra, в которой учтены слабые стороны предшествующих моделей.

Первое, что бросается в глаза, — это усиленный бампер в носочной части. Он защитит пальцы от постоянных ударов о камни и ветки.

Верхнее покрытие выполнено из эластичного материала с плетением по технологии Ripstop. Благодаря этому оно очень крепкое.

Логотип бренда Gore-Tex говорит об использовании в паре мембранной ткани, а значит, стопа не намокнет и будет дышать. По бокам используется технология Sensifit — система пластиковых «крыльев». С их помощью стопа надёжно фиксируется в правильном положении.

Упругая промежуточная подошва Energy Cell+ и шасси ADV-C также фиксируют стопу и предоставляют высокий уровень амортизации. Если взглянуть на подошву снизу, можно увидеть фирменный протектор Contagrip с разнонаправленным строением шипов в носочной и пяточной части — для надёжного сцепления.

Наконец, ещё одна отличительная особенность пары — фирменный штрих бренда — быстрая шнуровка Quicklace с кармашком.

2. Merrell Moab 3

В качестве материала верха используется натуральная кожа, которая является одним из лучших выборов для походной обуви. Она отличается высокой эластичностью и долговечностью, а также хорошо фиксирует стопу.

Кожа сочетается с большим количеством сетчатых вставок. Они помогают стопе не перегреваться в условиях повышенных температур и избавляться от излишков влаги.

Промежуточная подошва имеет технологию Air Cushion. Она отвечает за амортизацию, а также за фиксацию стопы и удержание ноги в правильном положении.

Сама подошва выполнена по технологиям Vibram — всемирно известного итальянского бренда, который считается законодателем мод на рынке изготовления специализированной спортивной подошвы.

3. La Sportiva TX4

Эта пара идеально подходит для использования в горах и на лёгких альпинистских маршрутах. Прочный верх из натуральной кожи отвечает за прочность и долговечность, а дополнительную защиту от износа обеспечивает рант из резины по периметру ботинка.

Специально разработанная система шнуровки позволяет надёжно зафиксировать обувь на стопе всего одним движением. Подошва от бренда Vibram за счёт двухкомпонентного соединения резины обеспечивает надёжное сцепление с любой поверхностью.

Из дополнительных фишек можно выделить технологию Impact Brake System, которая гарантирует хорошую амортизацию и защищает суставы от ударных нагрузок даже при быстром движении на твердой поверхности.

4. Salomon Speedcross 6 GTX

Ещё одна легендарная пара от Salomon. Существует в различных вариациях: для холодной зимней погоды, для лета, для влажных троп (с мембраной Gore-Tex).

Подошва, выполненная по технологии Contagrip, обеспечивает надёжное сцепление и хорошо амортизирует, при этом слой протектора самостоятельно очищается от грязи.

Пластиковые «крылья» по бокам верха обуви поддерживают стопу и предотвращают прокручивания, а специальная накладка на носке защищает пальцы ног от ударов и ушибов. Система быстрой шнуровки позволяет не отвлекаться и надёжно фиксирует ногу всего за несколько секунд.

5. Nike Pegasus Trail 4 Gore-Tex

Эти кроссовки можно назвать трекинговыми отчасти. Они предназначены не для походов, а для бега по пересечённой местности, или трейлраннинга.

Водонепроницаемая мембрана Gore-Tex защищает от контакта с влагой, а специальная манжета препятствует попаданию воды внутрь кроссовка.

Подошва из вспененного материала обеспечивает хорошую амортизацию и снижает ударную нагрузку на суставы, а также помогает ноге мягко перекатываться с пятки на носок. Протектор с вставками из резины улучшает сцепление, а особый объёмный рисунок делает пару отличным спутником для самых разных трейлов.

Успех выбора походной обуви во многом зависит от того, насколько грамотно составлен план похода — с учётом погодных условий и особенностей рельефа. Амортизация в промежуточной подошве, надёжный протектор, мембрана в верхней части, специальная шнуровка и другие технологии позволяют сделать обувь комфортной и безопасной.