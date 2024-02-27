Чемпионка мира по легкой атлетике снялась в боди для модных брендов

Американская чемпионка мира по легкой атлетике Ша'карри Ричардсон снялась в откровенном наряде для коллаборации модных брендов Nike и Jacquemus. Соответствующие посты появились на страницах марок в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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23-летняя бегунья предстала перед камерой в асимметричном белом боди на одно плечо. Она позировала боком к камере, демонстрируя многочисленные татуировки на коже. Также спортсменка заплела волосы в тонкие косы и нарастила длинные ногти и ресницы.

Кроме того, в рамках фотосессии знаменитость примерила облегающее мини-платье и фигурный кроп-топ с легинсами, дополнив образ сумкой в виде логотипа Nike.