Топ-5 стильных купальников для грядущего лета по мнению Ксении Бородиной
До конца зимы остались считанные дни, а значит пришло время позаботиться о фигуре и летнем гардеробе. Ксения Бородина предлагает начать с выбора главного атрибута лета — купальника.
Ксения Бородина полистала журналы мод, покопалась на тематических фэшн-сайтах и изучила новые коллекции весенне-летнего сезона, чтобы выбрать топ-5 самых стильных моделей купальников для грядущего лета.
«Давайте рассмотрим купальники, которые будут преобладать в будущем летнем сезоне», — предлагает телеведущая в своем телеграм-канале.
Веревочные элементы
Один из главных трендов — купальник с яркими веревочками. Они могут быть на груди, спине, талии и бедрах, главное, выбрать ту зону, которую хочется подчеркнуть.
Анималистичный принт
Животная тематика уже давно ворвалась в нашу жизнь, поэтому неудивительно. Хотите быть царицей пляжа?! Анималистичный принт в помощь.
Рюши и оборки
Романтичные женственные оборки будут преобладать в 2024 году. Особенно эффектно они выглядят на груди и плечах.
Ретро-стиль
Характерный крой 70-80-х годов прошлого века в этом сезоне будет в топе. Ретро-купальники могут быть однотонными, с завышенными плавками или с ярким принтом в виде цветов, геометрических узоров.
Спортивный стиль
Спортивный купальник в этом сезоне переживает «эпоху Возрождения». Однотонный из плотной ткани и яркого цвета, в котором сразу хочется чувствовать себя спасительницей Малибу.