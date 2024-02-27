Пилинг: польза или вред

Суть пилинга, как косметической процедуры, заключается в удалении верхнего слоя клеток на коже лица, которые уже считаются мертвыми. Эта процедура, без вмешательства хирурга, позволяет продлевать молодость кожи, поддерживать ее цвет и здоровое состояние.

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Прибегать к такой процедуре просто необходимо представительницам прекрасного пола, которые заметили на своем лице первые мелкие морщинки, имеют небольшие рубцы или пигментацию на коже. От этого всего поможет избавиться пилинг.

Если есть проблема так называемых черных точек, то и эта проблема будет решена. После такой косметической процедуры тон кожи лица станет заметно ровным, и она будет выглядеть здоровой и ухоженной.

Пилинг помогает справиться с первыми признаками старения кожи, но и имеет свои недостатки.

Удаление верхнего слоя дермы вызывает покраснения на лице, возможен даже небольшой отек. И после этой процедуры кожа нуждается в дополнительном уходе. В течение нескольких дней не рекомендуется пользоваться косметическими средствами. Также в первые дни после чистки коже необходима дополнительная защита от солнечных лучей, поэтому будет, кстати, крем со значком SPF. Чем выше показатель, тем лучше.

Среди большого разнообразия процедуры эксфолиации есть такие, которые считаются менее травмирующими.

Самым щадящим пилингом можно считать молочный. Он называется так, потому что для очищения кожи используется молочная кислота. Главным достоинством этого вида процедуры будет очень быстрое восстановление кожи, можно сказать мгновенное. Поэтому подходит даже для очень чувствительной кожи. Молочная кислота не только отшелушит ненужный слой дермы, но и подтянет овал лица, напитает кожу.

Также для пилинга активно используются фруктовые кислоты. Называется он гликолевым. Помимо того, что он придаст коже достойный вид, его достоинством является тот факт, что этой процедурой можно заняться даже летом. Кожа травмируется минимально, поэтому ультрафиолет ей не нанесет огромного вреда.