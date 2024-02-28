«Снимите это немедленно!»: пять предметов гардероба, которые испортят любую фигуру
Чтобы образ выглядел сбалансированным и не искажал фигуру, нужно тщательно соблюдать силуэтные линии. От каких вещей стоит отказаться в первую очередь, чтобы не испортить свой внешний вид, «Вечерней Москве» рассказал дизайнер Наз Маер.
Любые вещи не по размеру
Самое главное правило стиля: вещи должны быть вам по размеру, подчеркнул специалист:
— Даже самые простые вещи, если они идеально на вас сидят, будут смотреться здорово. Нередко мы держимся за вещи, которые нам больше не подходят, в надежде, что они когда-нибудь снова войдут в моду или мы вернемся в прежнюю форму. Кроме того, девушки нередко покупают что-то слишком маленького размера в качестве стимула для похудения или потому, что вещь очень понравилась, но в наличии нет нужного размера. Однако держаться за эти предметы гардероба, которые вы не можете физически носить — это очень плохая идея.
В конечном итоге вы не выдерживаете и надеваете на себя эти вещи, которые смотрятся на вас нелепо. Будьте реалистичны и честны с собой. Если вещь вам не подходит, отдайте ее подруге, посоветовал Маер.
Есть ряд моментов, которые стоит обдумать, прежде чем обновлять гардероб, предупредил дизайнер:
— Первое — это элементарные правила хорошего тона и небольшой список вещей, которые совершенно вышли из моды и сегодня будут смотреться нелепо. Второе — это вещи, которые лучше не носить с вашим типом фигуры. Все-таки одежда должна скрывать недостатки и подчеркивать достоинства, но не наоборот, а обладать модельными параметрами повезло далеко не каждому. И третье — это уместность: прежде чем менять свой стиль, задумайтесь, куда вы будете надевать вещи из вашего обновленного гардероба.
Некачественная одежда
В одежде всегда работает правило «скупой платит дважды», заметил собеседник «ВМ»:
— Ведь если одна качественная футболка, которая будет стоить как три футболки из масс-маркета, прослужит вам неограниченное количество времени, то тот самый масс-маркет потеряет форму и цвет после пары стирок. Поэтому лучше все же стараться выбирать качественные вещи, даже если они сильно дороже. Но при этом хочу отметить, что и за бренд переплачивать тоже не стоит! Со временем вы научитесь находить оптимальный для себя вариант.
Сапоги до середины голенища
По мнению эксперта, сапоги до середины голенища — не самый удачный вариант. Такая обувь заканчивается на самой широкой части икры, привлекая внимание к этой области. Благодаря этому ноги кажутся шире, массивнее и короче.
— Стоит выбрать сапоги длиной до колена, чтобы ноги казались длиннее и изящнее, — порекомендовал Маер. — Но обувь не должна быть украшена шнуровкой или другими горизонтальными элементами — они испортят весь эффект.
Неправильная длина
Чтобы подобрать идеальную длину рубашки или топа, достаточно определить самую широкую часть бедер, рассказал дизайнер:
— Если рубашка опустится ниже этой линии, есть вероятность, что фигура будет казаться приземистой, а ноги станут визуально короче. Чем короче верх, тем длиннее выглядят ноги, а силуэт становится более вытянутым и стройным.
Независимо от длины юбки или платья подол не должен пересекать самую широкую часть бедер или икры. В одежде такого кроя фигура кажется короче и массивнее, добавил эксперт.
Контрастные наряды
Горизонтальные полоски визуально укорачивают силуэт, а слои разных цветов создают тот же эффект, считает Маер. Если в наряде сочетается несколько горизонтальных блоков контрастных цветов, тело будет казаться более массивным и приземистым, что портит фигуру.