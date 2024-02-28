Пять предметов гардероба, которые испортят любую фигуру

— Даже самые простые вещи, если они идеально на вас сидят, будут смотреться здорово. Нередко мы держимся за вещи, которые нам больше не подходят, в надежде, что они когда-нибудь снова войдут в моду или мы вернемся в прежнюю форму. Кроме того, девушки нередко покупают что-то слишком маленького размера в качестве стимула для похудения или потому, что вещь очень понравилась, но в наличии нет нужного размера. Однако держаться за эти предметы гардероба, которые вы не можете физически носить — это очень плохая идея.