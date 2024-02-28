Интерес россиян к онлайн-чтению вырос на 50 процентов за год

Россияне стали активнее читать книги в сервисах электронных библиотек. На фоне ухода из России шведской компании Storytel наибольший рост продемонстрировал сервис Bookmate, перезапустившийся в декабре 2022 года после покупки «Яндексом». Об этом узнали аналитики компании Yota.

© Вечерняя Москва

Так, в прошлом году наиболее популярной онлайн-библиотекой оказался «Литрес». Следом за ним расположился Bookmate, который прежде не входил даже в топ-5 сегмента. На почетном третьем месте — приложение MyBook.

В целом трафик всех книжных сервисов вырос за последний год наполовину, при этом общее число пользователей приросло незначительно — всего на один процент. Из рейтинга выбыл шведский Storytel, ранее занимавший в стране третье место по размеру аудитории.

Почти каждый третий пользователь сервисов электронных книг — это абоненты 26–35 лет. Также чаще читать в онлайн-формате стало старшее поколение: пользователи 56+ в 2023 году тратили на подобные сервисы на 71 процент больше трафика, чем годом ранее.