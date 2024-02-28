Ким Кардашьян и Аню Тейлор-Джой обвинили в романтизации нездоровой худобы

Ким Кардашьян выложила фото, на котором звезда одета в белый корсет от Mugler с узнаваемыми для бренда узкой талией и широкими, острыми бедрами.

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Пока одни пользователи восхищались фигурой Ким, другие указывали на романтизацию нездоровой худобы.

Ее органы смещены. Так жестоко по отношению к человеческому телу.

Ранее такой же критике подверглась и актриса Аня Тейлор-Джой, которая появилась на премьере второй части фильма «Дюна» в платье с осиной талией из последней кутюрной коллекции Maison Margiela. Фото актриса выложила в запрещенную соцсеть.

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Комментарии к ее посту также были неоднозначными. Некоторые решили, что Тейлор-Джой пропагандирует нездоровое голодание. Остальные отметили, что корсеты несколько столетий считались самым красивым предметом гардероба женщины, и потому выбор актрисы весьма удачен.