Парикмахер рассказал про самые модные варианты окрашивания волос в 2024 году

"В моде остаются градиенты и растяжки, когда цвет у корней темнее, а по полотну волос светлее. Это так называемый рельефный бразильский блонд во всех вариациях. Также остается в тренде акцентная прядь посветлее у лица как красивое обрамление", – перечисляет специалист.