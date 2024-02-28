Историк моды предостерегла женщин от ношения декольте «невообразимого размера»
Не стоит «оскорблять» окружающих внешним видом. Открывать тело допустимо только на пляже.
Такие рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала искусствовед, историк моды Мария Третьякова.
«Главные критерии одетости, такого понятия, как дресс-код — никого не оскорбить своим внешним видом. Не нужно выходить на улицу в трусах, даже если у вас хорошая фигура. В идеале для женщин, даже и для мужчин — это закрытые колени, локти. Не очень хорошо рубашку с коротким рукавом носить. Если ты не на пляже, то ты должен быть одет и прикрыт. Колени и локти прикрытые — идеальный формат человека, который выходит на людное мероприятие. Но в наше время, к сожалению, можно увидеть девушек с декольте невообразимого размера, в микрошортах и на похоронах, и на днях рождения».
Ранее депутат Евгений Фёдоров напомнил об ответственности за хождение «голышом» по улицам. Подобные нарушения наказываются административным штрафом. Критерии «неприемлемой демонстрации» определены законодательными актами. Общество должно осуждать отдельных личностей за «ненормальное» поведение, отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам.