Историк моды предостерегла женщин от ношения декольте «невообразимого размера»

«Главные критерии одетости, такого понятия, как дресс-код — никого не оскорбить своим внешним видом. Не нужно выходить на улицу в трусах, даже если у вас хорошая фигура. В идеале для женщин, даже и для мужчин — это закрытые колени, локти. Не очень хорошо рубашку с коротким рукавом носить. Если ты не на пляже, то ты должен быть одет и прикрыт. Колени и локти прикрытые — идеальный формат человека, который выходит на людное мероприятие. Но в наше время, к сожалению, можно увидеть девушек с декольте невообразимого размера, в микрошортах и на похоронах, и на днях рождения».