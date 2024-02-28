Дерматолог раскрыл «виновников» жирности кожи лица

Подбородок, нос и лоб, то есть так называемая Т-зона, печально известна своей повышенной жирностью по сравнению с остальными частями лица. Причина кроется в анатомии: в этой области больше сальных желез. Однако количество вырабатываемого ими кожного сала может варьироваться в зависимости от вашей генетики, возраста, косметики, которую вы используете, и уровня гормонов, рассказал дерматолог Грегори Пападеас порталу Live Science. Но главная причина все же гормоны.

Кожного сала может выделяться больше из-за воздействия различных гормонов, включая мужские — андрогены, которые также вырабатываются у женщин в небольших количествах. Вот почему Т-зона становится особенно жирной в период полового созревания, когда повышается уровень репродуктивных гормонов, и менее жирной с возрастом, когда уровень этих гормонов снижается. Кроме того, по словам врача, гормоны, вырабатываемые щитовидной железой, и гормоны роста тоже могут влиять на активность сальных желез.