Модель Эмили Ратаковски показала грудь в платье с декольте до пупка

Модель Эмили Ратаковски прибыла в Париж на Неделю моды. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

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32-летняя Эмили Ратаковски была замечена в откровенном наряде. Модель вышла на публику в черном облегающем платье-миди с откровенным декольте. Она отказалась от бюстгальтера. Звезда добавила к образу высокие сапоги с открытым носом и сумку на плечо. Эмили Ратаковски распустила волосы и сделала нюдовый макияж с коричневой помадой.

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестр. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода послужили постоянные измены со стороны продюсера.