Подружка рокера: как создать на 8 марта самый актуальный бьюти-образ этого года

Ну что же, мы учились-учились и научились таки виртуозно выполнять макияж без макияжа, вот то самое «голое лицо», на рисование которого можно легко потратить часы к невероятному удивлению мужчин. И что? И приходится на ходу переобуваться и учиться (или вспоминать, кому как) перевоплощаться в подружку рокера. Привет, гранж, снова здорово, рок-н-ролл!

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Но не волнуйтесь, вам не нужно учиться играть на гитаре, вместо этого возьмите свои лучшие кожаные штаны, самую яркую подводку для глаз и шубу из искусственного меха. Вот что вам нужно знать о бьюти-тренде.

Что такое «подружка рок-звезды»?

Идолы конца 90-х и начала 00-х стали источником вдохновения для старой новой эстетики гранжа. Вспоминаем Кейт Мосс (когда она встречалась с Питом Доэрти из группы Libertines), Кортни Лав и Памелу Андерсон (в годы жизни Томми Ли). Образ жизни тусовщиц, с их утренним смазанным макияжем, сигаретой в руке и небрежно уложенными волосами, вернулся (некоторые рискнут утверждать, что на самом деле он никуда и не уходил).

«Теперь у нас есть новые музы — те, кто воплощает этот образ без особых усилий — Кортни Кардашьян, Билли Айлиш, Лили-Роуз Депп, Зои Кравиц, Суки Уотерхаус, Джулия Фокс и Алекса Чанг. Но это скорее воссоздание фантазийного образа, а не принятие образа жизни скандальных звезд прошлых лет как такового», — объясняет визажист Любовь Брусницына.

Как создать образ «девушки-рок-звезды» или подружки рокера

Чтобы создать нужный образ, подводка для глаз станет вашим ближайшим союзником. Или самый толстый и жирный подводочный карандаш. Вариант «утро после предыдущей бурной ночи» идеально подходит тем, кто так и не смог освоить стрелку.

«Возьмите черный, коричневый, серый или бежевый карандаш для глаз и нанесите толстый слой на верхнее веко, максимально близко к ресницам. Цвет выбирайте в зависимости от своего цветотипа и уровня смелости. В этот момент вы должны напоминать панду — не волнуйтесь, это хорошо. Теперь возьмите кисть (палец тоже отлично справится) и растушевывайте подводку, только не слишком усердно, пока она не будет выглядеть дымчатой и размазанной. Вот он, идеальный дымчатый макияж глаз в стиле Rockstar Girlfriend», — говорит Любовь.

Можно нанести на веки металлический блеск любого цвета для придания рок-шика, а также небрежно накрасить губы.

«Идеально подойдут либо бледные цвета, либо совсем насыщенные — ярко-красный, темно-вишневый. Главная „фишка“ — никаких четких границ и ровных линий. Должно казаться, словно вы красились на бегу или в темном лифте. Чем больше оплошностей в макияже — тем лучше», — уверяет стилист.

Дополнительные аксессуары образа