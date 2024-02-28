Визажист рассказала, почему хранить кисти для макияжа в косметичке опасно для здоровья

Визажист Саффрон Хьюз рассказала о том, почему популярный способ хранения косметики может быть опасным для здоровья. Об этом пишет The Mirror.

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По словам Саффрон, не стоит хранить косметику и кисти в косметичке. В сумку вместе с косметикой и кистями попадают омертвевшие клетки кожи и бактерии. Девушка утверждает, что, согласно ученым, из-за неправильной очистки кистей 90% косметичек заражены супербактериями, такими как кишечная палочка. Чтобы не допустить заражения, рекомендуется хранить косметику, кисти и спонжи в органайзере или шкафчике, так как прочные поверхности легче чистить.

Для чистки ящика с косметикой стоит использовать раствор мыла и воды (воды в нем должно быть много). Его после нанесения на поверхность нужно вытереть полотенцем из микрофибры, затем следует хорошо промыть ящик чистой водой и снова протереть поверхность полотенцем.

Также Саффрон объяснила, почему нельзя оставлять баночки с косметикой открытыми. Открытые емкости являются благотворной средой для размножения бактерий, особенно во влажных помещениях.

Еще важно регулярно чистить не только кисти, но и саму косметику, так как в грязных косметических средствах можно обнаружить кишечную палочку, грибок и стафилококк.