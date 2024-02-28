13 средств с ниацинамидом для сияющей и здоровой кожи

Осветлить пигментацию или предотвратить появление акне — ниацинамиду подвластны любые задачи. Собрали 13 средств с популярным компонентом.

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Сыворотка Feels So Good, RAD (800 руб.)

Сыворотка с минималистичным составом, где нет ничего лишнего. Главный герой — ниацинамид — работает в двух направлениях. Он постепенно улучшает цвет лица, осветляя пигментацию и постакне, а заодно стимулирует выработку коллагена, чтобы кожа всегда была в тонусе.

Сыворотка Targeted Blemish Serum, Blithe (3990 руб.)

В составе сыворотки — серьезная компания компонентов: ниацинамид, центелла, арбутин и транексамовая кислота. Они нейтрализуют покраснения, уменьшают выраженность пигментации и действуют на опережение, препятствуя образованию пигмента и появлению новых пятен.

Сыворотка Niacinamide 10, La Roche-Posay (4136 руб.)

Сыворотке подвластна пигментация любого типа — от возникшей в результате возрастных изменений и воздействия солнца до постакне. Помимо ниацинамида в составе есть фе-резорцинол — он регулирует синтез меланина, который и лежит в основе механизма возникновения пигментации.

Эссенция Galac Niacin 2.0, ma:nyo (3890 руб.)

Формула сыворотки держится на ниацинамиде и галактомиссисе — лизате, который отлично показал себя в борьбе с пигментацией. Эссенция не только выравнивает тон кожи, но и контролирует жирность. В результате выделяется меньше себума, что снижает вероятность появления акне и черных точек.

Отбеливающая сыворотка SWS, Genosys (7920 руб.)

Ключевая задача сыворотки — вернуть коже идеальный тон и текстуру. Дуэт ниацинамида и койевой кислоты эффективно удаляет пигментацию и предотвращает появление новых пигментных пятен. Остальные компоненты тоже не сидят без дела: растительные экстракты защищают от УФ-лучей, лактобактерии поддерживают микробиом и снимают раздражение.

Увлажняющий крем Shineless, Cosmedix (6530 руб.)

Крем без масел с прицелом на уход за жирной и склонной к воспалениям кожей. Главный герой формулы — стволовые клетки сирени, которые балансируют выработку себума. Они помогают коже оставаться матовой в течение дня, пока ниацинамид постепенно улучшает текстуру, а D-трегалоза поддерживает гидробаланс.

Сыворотка с цинком и ниацинамидом, Art&Fact (400 руб.)

Перед комбинацией цинка и ниацинамида сдают любые несовершенства — от акне до его последствий и пигментации. Сыворотка оказывает антисептический и себорегулирующий эффект, а заодно следит за уровнем увлажнения кожи. Она снижает трансэпидермальную потерю влаги, благодаря чему кожа остается мягкой и эластичной.

Сыворотка с ниацинамидом и цинком, Skin Chemistry, MIXIT (360 руб.)

Еще одна сыворотка с узнаваемой комбинацией ниацинамида и цинка. При регулярном нанесении средство постепенно нормализует выработку себума, благодаря чему кожа остается матовой и реже сталкивается с высыпаниями.

Крем Magic Spell, Cha U Kao (2900 руб.)

Крем с текстурой легкой эмульсии и внушительным составом, где есть ниацинамид, антиоксиданты, лизаты и фосфолипиды. Сборная солянка компонентов позволяет поддерживать здоровье кожи по всем направлениям. Крем защищает от негативного воздействия окружающей среды, поддерживает необходимый уровень увлажнения, выравнивает тон и усиливает регенерацию.

Сыворотка Ceramides, SmoRodina (1890 руб.)

Состав сыворотки нацелен на восстановление липидного барьера и, как следствие, увлажнение и защиту кожи. Все это — зона ответственности церамидов, которых поддерживают ниацинамид и пребиотики. Первый осветляет пигментацию, повышает эластичность кожи и препятствует потере влаги, вторые следят за микробиомом и усиливают защитные функции кожи.

Сыворотка Turn Over, Muldream (629 руб.)

Антивозрастная сыворотка, где ниацинамид встретился с пептидами. Последние запускают процессы регенерации и обновления клеток, тем самым сокращая морщины и превентивно воздействуя на появление новых. В это время ниацинамид следит за состоянием кожи, нейтрализует тусклость и улучшает текстуру.

Сыворотка Hello, Good Stuff! Pore Minimizing, Essence (425 руб.)

В веганской формуле за уход отвечают ниацинамид и экстракт граната. Она подойдет и в качестве основного средства для поддержки здоровья кожи, и в качестве базы под макияж. Сыворотка визуально маскирует поры, выравнивает тон и текстуру, а за счет ниацинамида не дает появиться жирному блеску.

Сыворотка с муцином и ниацинамидом, «Краснополянская косметика» (2600 руб.)