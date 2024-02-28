С чем носить красные колготки: пять вариантов на выбор

Каждая уважающая себя it-girl уже добавила в гардероб этот яркий аксессуар. Но если вы в числе тех, у кого алые колготки вызывают страх и непонимание, то смотрите нашу шпаргалку, которая поможет вписать их в повседневные образы.

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Обувь в тон

Тут все довольно легко: колготки и обувь одного цвета визуально удлиняют и стройнят ноги, потому что силуэт не «режется» линией обуви. Красные лодочки или сапоги-ботфорты, мини-юбка контрастного цвета (белый или черный), а поверх длинное темное пальто. В таком виде хоть на работу, хоть на вечеринку — внимание вам обеспечено.

Деним

Усмирить огненный пыл алого цвета способен деним. И, кажется, это самый подходящий вариант для тех, кто все еще избегает броских оттенков. Любимая джинсовая юбка или платье смягчат нарочитость красных колготок, а туфли с ремешками на низком устойчивом каблуке сделают образ идеальным вариантом на каждый день.

Юбка или платье макси

И еще одна альтернатива для тех, кому и хочется, и колется: красные колготки как небольшой, но завершающий акцент, который уместен везде и всегда. А если точнее, то речь идет о юбках или платьях миди: такая длина лишь слегка приоткроет ноги, при этом недвусмысленно намекнет на то, что с трендами вы хорошо знакомы. Трикотажные вещи сдержанных оттенков в данном случае подойдут лучше всего.

Другие оттенки красного

К выбору оттенка красного тоже стоит подойти с умом: на повестке дня именно алый. Однако допускается сделать шаг вправо, шаг влево — в сторону бордового, например. Уверены, винный придется по душе даже тем, кто до сих пор считает, что красному в их жизни не место. И здесь хочется вспомнить про еще один тренд — кожу, которая придется весьма кстати в холодное время года (лето все же не близко).

Красный с ног до головы