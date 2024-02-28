Женщинам рассказали, как реагировать на отсутствие подарка в честь 8 Марта

Женщинам не следует переживать из-за отсутствия подарков в честь Международного женского дня, нужно отнестись к этому толерантно. Об этом заявила эксперт по этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова.

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— Есть люди, которые 8 Марта считают либо просто недостаточно важным поводом для подарка, либо откровенно этот праздник недолюбливают, — указала эксперт.

Баранова добавила, что подарок является жестом доброй воли и его отсутствие не всегда связано с его невоспитанностью или личным плохим отношением. Поэтому, указала эксперт, имеет смысл быть толерантнее — допустить, что это не злой умысел.

Если отсутствие подарка от партнера сильно задевает, отметила специалист по этикету, поэтому следует об этом поговорить и объяснить, что это важный жест. Эксперт уточнила, что в случае с друзьями и коллегами стоит заранее договориться об обмене презентами, передает «Радио 1».