46-летняя ведущая «Дома-2» снялась в полотенце и показала лицо без макияжа

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала естественную внешность на видео. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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46-летняя знаменитость снялась в ванной, прикрыв обнаженное тело белым полотенцем. При этом она надела на голову розовую повязку с объемным бантом и продемонстрировала вечерний процесс снятия контрастного макияжа с лица.

Так, звезда смыла косметику, вспенив средство для умывания в ладонях. Затем она предстала на размещенных кадрах с чистой кожей, на которую нанесла крем.