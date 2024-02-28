Трусы как у мужчин назвали необходимыми в гардеробе россиянок

Специалистка посоветовала женщинам приобрести бесшовные фасоны, а также изделия с завышенной талией. В то же время в список вошли черные кружевные трусы, эротическое нижнее белье и микростринги с низкой посадкой.

Кроме того, эксперт порекомендовала обратить внимание на данные предметы гардероба в мужском стиле. «Мы уже украли у парней худи, футболку, носим жакеты с мужского плеча. Теперь дошла очередь до трусов — мы видим все больше фотографий инфлюэнсеров в мужских боксерах и плавках с гульфиком», — пояснила собеседница издания. При этом она отметила, что в настоящее время появляется много женских моделей трусов, которые имитируют мужские.