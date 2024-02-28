Лисовец назвал одежду в стиле 2000-х годов трендом весны

Российский стилист Владислав Лисовец назвал модную одежду на весну 2024 года. Его комментарий публикует News.ru.

По словам эксперта, в грядущем сезоне трендом станут наряды в эстетике 2000-х годов. Также он посоветовал обратить внимание на мини-юбки и короткие шорты и отметил, что особенно актуальным окажется открытое тело.

Кроме того, эксперт внес в список предметы гардероба с цветочным узором и принтом «горох», а среди популярных цветов назвал салатовый, синий, бордовый и оттенки красного.

«В весенних коллекциях будет очень много глянцевых тканей — например, лаковой кожи, латекса, кроме того, замши, то есть будет присутствовать и рок-н-ролльный стиль», — добавил собеседник издания.