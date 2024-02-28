50-летняя Кейт Мосс снялась без штанов и с голой грудью для глянца

Британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном образе для французской версии журнала Harper’s Bazaar. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) глянцевого издания.

На размещенном фото 50-летняя манекенщица предстала перед камерой в расслабленной позе на черном кожаном кресле. Для съемки она надела красные туфли с металлическими шипами и черные капроновые колготки, сквозь ткань которых были видны трусы. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, прикрыв голую грудь шубой с анималистичным принтом.

Поклонники, в свою очередь, оценили фотосессию в комментариях под постом. «Безумно и красиво», «Очень элегантно», «Божественная красота поражает», «Красота Кейт вечна», «Обязательно куплю этот номер!» — писали они.