Ода Мисс Диор: в новой коллекции Dior вспоминает, как когда-то изменил моду

Для показа коллекции одежды Dior осень-зима 2024-2025 Мария Грация Кьюри размышляла о переходной эпохе конца 1960-х годов, когда мода покинула ателье и отправилась покорять мир. Отсюда и рождение в 1967 году женской линии Miss Dior, которая была поручена Марком Боаном своему ассистенту Филиппу Гибурже. Задача заключалась в том, чтобы создать платья, которые можно было бы надеть всегда и, прежде всего, они подходили для того ритма жизни, в котором воображение имело первостепенное значение.

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В динамичном контексте всё более сложного и постоянно меняющегося общества произошёл сдвиг ориентиров. Таким образом, визуальная культура объединила искусство, моду, архитектуру, и музыку, чтобы создать спонтанную зарисовку и беспрецедентную форму самовыражения.

Габриэлла Креспи — увлекательный источник вдохновения для Марка Боана, была художником, дизайнером и космополитичным творцом. А для Марии Грации Кьюри она символизирует то новаторское поколение независимых женщин, решивших сделать себе имя с помощью труда. Многие из её художественных работ способствовали успеху Dior в те годы.

Коллекция воспевает формы и материалы, которые с момента открытия бутика Miss Dior в Париже дали толчок к созданию нового стиля одежды, который смог объединить множество женщин и сделать их особенными. Шарф, любимый Марией Грацией Кьюри, снова становится обязательным аксессуаром. В повседневной жизни, на работе или в путешествии его можно регулировать, он компактен, защищает, обволакивает и украшает, когда это необходимо. Свободные и струящиеся силуэты облегчают движение к новым горизонтам, подчёркивая женское тело и не стесняя его. Цвета повторяют гамму Марка Боана: белый, оранжевый, розовый, неоновый зелёный, и эти оттенки адаптированы к макияжу. Вещи выполнены из двойного кашемира, а также из габардина, включая мини-платья, брюки, пальто, жакеты и юбки длиной выше колена.