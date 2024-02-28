Супермодель Кейт Мосс снялась без лифчика в образе жены мафиози

Супермодель 90-х Кейт Мосс стала лицом нового выпуска журнала Harper's Bazaar. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

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Перед камерой 50-летняя модель позировала топлес в пестрой шубе в стиле жены мафиози, колготках, стрингах и красных туфлях с шипами. Кейт Мосс лежала на кресле, спустившись на пол ягодицами и ногами. Ей сделали небрежную укладку с объемом и легкими локонами, а также броский макияж с угольно-черными стрелками и кремовым блеском.

На прошлой неделе супермодель 90-х отпраздновала свое 50-летие. Сначала Кейт Мосс отправилась в ресторан Brasserie Lipp на праздничный бранч с возлюбленным, фотографом Николаем фон Бисмарком и дочерью Лилой. Вечером звезда организовала вечеринку в известном ресторане Laurent в Париже, куда пригласила своих друзей.