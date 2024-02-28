Стилист назвал мужское пальто второй любимой вещью у женщин

«Недавно я проводил среди девушек опрос, какая вещь им нравится на мужчинах больше всего. Про водолазки уже делал подборку, а сегодня рассмотрим второй по популярности вариант — пальто. Какой образ вам нравится больше? Нарочито-небрежный, спортивный, классический? Составил максимально разнообразную подборку на любой вкус», — написал эксперт.