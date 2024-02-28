Стилист назвал мужское пальто второй любимой вещью у женщин

Стилист Алеко Надирян назвал мужское пальто второй любимой вещью у женщин
Российский звездный стилист Алеко Надирян назвал второй любимый у женщин предмет мужского гардероба. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Недавно я проводил среди девушек опрос, какая вещь им нравится на мужчинах больше всего. Про водолазки уже делал подборку, а сегодня рассмотрим второй по популярности вариант — пальто. Какой образ вам нравится больше? Нарочито-небрежный, спортивный, классический? Составил максимально разнообразную подборку на любой вкус», — написал эксперт.
В конце сентября Алеко Надирян назвал трусы на колготки новым трендом. В качестве доказательства он привел фотографии с показов и стритстайл съемок, на которых модели сочетали нижнее белье с колготками, жакетами, чулками и пуховиками.
«Тренд реально набирает обороты, и, думаю, к следующему лету ходить в трусах будет не только приемлемо, но и актуально», — заявил Надирян.
А на днях он назвал хозяйственные перчатки новым трендом. Эксперт дал рекомендацию, как носить украшения в холодное время года, и процитировал американский журнал.