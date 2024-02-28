Актриса Тильда Суинтон снялась в смокинге с перьями

Звезда «Хроники Нарнии», актриса Тильда Суинтон стала гостьей нового фильма «Проблемиста». Об этом сообщает Daily Mail.

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Во вторник, 27 февраля в кинотеатре Village East в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Проблемиста». Для выхода на публику Тильда Суинтон предпочла строгий костюм Jean Paul Gaultier Haute Couture из весенней коллекции 2023 года. Жакет был дополнен синими перьями. Образ завершили лодочки на высоких каблуках.

Тильда Суинтон — британская актриса, призер двух крупнейших кинофестивалей мира — Берлинского и Венецианского, лауреат премий «Оскар» и BAFTA в категории «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Майкл Клейтон». Тильда Суинтон происходит из древнего шотландского рода Суинтон. История ее семьи насчитывает более тысячи лет. Одноклассницами Тильды были дочери британской аристократии, и в том числе — леди Диана Спенсер, будущая принцесса Уэльская.