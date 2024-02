Что подарить на 8 Марта любимым женщинам: интересные идеи для красоты и ухода

Что подарить жене, маме, сестре, подруге или дочери на 8 Марта? Весной женщины особенно ценят подарки для красоты. Проверим? В преддверии Международного женского дня мы собрали актуальные идеи от бьюти-брендов.

Набор для лица с ботокс-эффектом

Подарочный набор для лица с ботокс-эффектом Botox Care set от lifecode — это комплекс средств по уходу за кожей лица в домашних условиях, созданный на основе концентрированного комплекса инновационных пептидов и растительных компонентов.В состав входят два средства, усиливающие действия друг друга в борьбе с возрастными изменениями и признаками усталости: сыворотка для ухода за кожей лица и области вокруг глаз; патчи гидрогелевые.

Цена: 2166 рублей

Пена для ванны и крем для тела с ароматом груши и сандала

Подарок от Pravilnaya Kosmetika. Два парфюмированных средства с регенерирующими свойствами: воздушная пена для ванны с противовоспалительным действием и увлажняющий легкий крем-баттер для ухода за кожей тела с маслом ши и ниацинамидом.

Цена: от 300 рублей за пену и от 400 за крем

Бьюти-бокс «Глобальное увлажнение»

В наборе три ключевых увлажняющих средства Cha U Kao: тонизирующая сыворотка, крем для лица и восстанавливающий тоник. Это настоящий бестселлер, вдохновленный выбором профессионалов.

Цена: 6570 рублей

Набор 1+1 «Глубокое восстановление»

Комплекс шампунь + бальзам «Глубокое восстановление» от 19Lab направлен на восстановление сухих и ломких волос – он поможет вернуть им эластичность, блеск и здоровый вид в кратчайшие сроки.

Шампунь содержит в себе мягкие компоненты, которые деликатно очищают волосы и одновременно интенсивно их восстанавливают. Входящие в состав бальзама протеины риса защищают от ломкости и предотвращают образование секущихся кончиков, а масло макадамии поддерживает необходимый уровень влаги.

Цена: 1290 рублей

Набор-антистресс для ухода за телом с натуральными эфирными маслами

Набор от Somelove: спа-эликсир для ванны придает коже мягкость и эластичность, крем-гель для душа бережно очищает, сохраняя защитный барьер кожи.Крем-гель не сушит кожу и умеренно пенится за счет кремовой текстуры. А эликсир в воде превращается в нежное, увлажняющее кожу молочко.

Оба продукта помогают снять напряжение и усталость благодаря ароматам натуральных эфирных масел лаванды и иссопа.

Цена: от 4000 рублей

Набор «Прекрасные моменты»

Уникальная коллекция Avon с ароматом розового пиона и магнолии подарит хорошее настроение на протяжении всего дня. Крем-гель для душа бережно очистит кожу, а крем для рук увлажнит ее и защитит от воздействий внешней среды.

Цена: 1599 рублей

Набор для ухода за кожей лица

Бренд косметики ANNA SHAROVA представил подарочный сет Super Beauty Box +. В наборе — средства для кожи области вокруг глаз: «Лифтинг верхнего века»; с ретинолом anti-age; ночной питательный крем с альфа-липоевой кислотой.

Цена: 3900 рублей

Подарочный набор с декоративной косметикой

Коллаборация RBG х PURE LOVE – это средства, идеально подходящие друг другу по функционалу (от создателей Катерины Карповой и Наташи Ракоч). В наборе: черная объемная и стойкая к осыпанию тушь для ресниц и мицеллярный лосьон с витамином B5.Пластиковая кисточка отлично прочесывает ресницы и дает акцент на внешний угол глаза, а мицеллярный лосьон бережно очищает кожу от загрязнений и макияжа.

Цена: 2099 рублей

Гидролат розы и бомбочка для ванны

Гидролат или цветочная вода от Siberina — уникальный продукт, который все активнее вытесняет из косметичек синтетические тоники и лосьоны благодаря натуральному составу (поклонницы эко-косметики оценят!) Получают гидролат методом паровой дистилляции. А ароматные бомбочки для ванны с афродизиаками станут великолепным подарком для влюбленных.

Цена: гидролат — 360 рублей, бомбочка — 198 рублей

Подарочный набор для обезвоженной и сухой кожи

Подарочный набор LIME PROPAGANDA (EGIA biocare system, Италия) создан специально для обезвоженной и сухой кожи. Нежный питательный крем Day High Protective Cream и маска Nutritive Face Mask с целебными растительными маслами, фосфолипидами и запатентованными комплексами питают, смягчают и разглаживают кожу, насыщают ее витаминами и антиоксидантами, а также защищают от преждевременного старения. При регулярном применении кожа становится гладкой, упругой и сияющей.

Цена: по запросу

Подарочный набор для ухода за лицом «Гиалурон актив»

Набор Natura Siberica, Lab Biome подарит коже глубокое увлажнение и здоровое сияние за счет 4D гиалуроновой кислоты, которая способна удерживать влагу во всех слоях кожи.Мицеллярная вода бережно очищает кожу, не нарушая гидролипидный баланс, а увлажняющие патчи устранят следы усталости и подарят ощущение свежести. Гликопротеины северной ламинарии стимулируют выработку собственного коллагена и улучшают структуру кожи, а экстракт красных водорослей повышает ее упругость.

Цена: от 400 рублей

Подарочный набор активатор молодости anti-age

Natura Siberica Royal Caviar представляет набор для борьбы с антивозрастными изменениями. В нем присутствуют три вида ампул со средствами, которые дополняют эффект друг друга.Курс рассчитан на три недели и направлен на существенное улучшение кожи по нескольким направлениям. Первый этап: жидкий коллаген — глубокое увлажнение и упругость; второй: вытяжка из черной икры — энергия и клеточное восстановление; третий: пептидный концентрат – синтез коллагена и клеточный метаболизм.

Цена: от 3500 рублей

Подарочный набор для тела Baby, you look so cool

Набор от Organic Kitchen: маска для лица Cleanse Me Tender стирает следы усталости и включает внутреннее сияние кожи; скраб-жвачка для тела Bubble Party сделает кожу супергладкой и нежной, превращая душ в пенную вечеринку; маска для волос Locks Love придаст локонам идеальный вид.

Цена: от 600 рублей

Подарочный набор для волос Brazilian Dance

Planeta Organica представляет набор для ухода за волосами. Шампунь и бальзам с ароматом настоящего бразильского карнавала — красочного и радостного события, фейерверка страсти и сексуальности, заряжающего всех безудержной энергией!

Цена: от 600 рублей

Лавандовый набор

Новая линейка продуктов от SmoRodina посвящена лаванде. Эта серия из трех продуктов: гель для душа, скраб и крем для тела. В основе средств – натуральные эфирные масла, действие которых направлено на гармонизацию ментального состояния. Тонкий аромат лаванды обеспечивает расслабляющее и освежающее действие, а также благотворно влияет на нервную систему.

Цена: гель для душа — 690 рублей; скраб-желе — 490 рублей; крем для рук и тела — 490 рублей

Набор жидкое мыло и крем для рук

Набор Ylang & Vanilla от Vivian Gray: жидкое мыло и крем для рук. Это не только эксклюзивная упаковка и необычный дизайн, который украсит любую ванную комнату, – тонкий аромат и современные формулы адаптированы к потребностям чувствительной кожи. Экзотический восточный аромат цветка иланга мягко раскрывается в слиянии с нежной ванильной нотой и соблазнительными нотами сандалового дерева.

Жидкое мыло мягко и эффективно очищает руки, а вместе с кремом оно обеспечивает необходимое увлажнение и уход за кожей.

Цена: от 2499 рублей

Пептидный крем против возрастных изменений

Крем Peptide Stem Cell Rich от SkinCouture разработан для борьбы с возрастными изменениями (от 40 лет и старше). Средство содержит ботулоподобный компонент, который позволяет уплотнить кожу и разгладить морщины. В составе присутствуют стволовые клетки растений и антиоксиданты – такие как экстракты виноградной косточки и граната, которые помогают выравнивать тон кожи и защищать ее от воздействия свободных радикалов. Омолаживающий эффект также достигается благодаря стимуляции синтеза коллагена и активации собственных стволовых клеток кожи, что способствует значительному сокращению морщин и повышению упругости кожи.

Цена: от 5000 рублей

Набор скрабов

Серия натуральных сахарно-соляных скрабов для тела от SmoRodina — это уже полюбившийся уход за кожей, переживший ребрендинг и ставший еще лучше.

В обновленной версии эксперты обратились к теме гурманских ароматов и создали по-настоящему вкусные и яркие композиции: черная смородина; тропический кокос; малиновый тарт; вишневый брауни; лаванда.

Цена: один скраб — 890 рублей

Набор для кожи с пребиотиками

Подарочный набор PINK SEDUCTION (EGIA Biocare system) в розовой косметичке — это идеальный подарок для самых нежных натур! Иммунотоник с пребиотиками восстанавливает здоровую микрофлору кожи, что уменьшает склонность к покраснению, шелушению и воспалению, нормализует водный баланс и рН кожи, защищает и успокаивает ее. Активная сыворотка с пребиотиками стимулирует рост полезных микроорганизмов, отвечающих за защитные функции кожи, восстанавливает кожный микробиом.

Цена: цена по запросу

Термозащитный разглаживающий крем для волос с феромонами

Термозащитный разглаживающий крем с феромонами PILULYA — это профессиональный несмываемый уход за волосами, который сочетает в себе термозащитные, разглаживающие, восстанавливающие и увлажняющие свойства. Средство снижает пушистость, предотвращает электризацию и разглаживает поврежденную структуру волос.

Парфюмированный крем с феромонами не только ухаживает за волосами, но и придает им легкий, манящий аромат.

Цена: 900 рублей

Парфюмерная вода Eve Confidence для нее

Eve Confidence от Avon раскрывается нотами черной смородины – головокружительной, как успех. Солнечные цветки франжипани объединились с изысканными дубовыми нотами, чтобы окружить чарующим шлейфом уверенности, который останется на весь день.

Цена: 1400 рублей

Ароматы для дома

И напоследок – «косметика» для дома и домочадцев! Видеосервис Movix и Библиотека ароматов выпустили лимитированную коллекцию ароматов для дома, которая посвящена любителям сериалов. Внутри — диффузор для дома с запахом предвкушения новой серии любимого сериала и свеча с запахом утра после «еще одну серию и спать».